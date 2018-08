Katja Krasavice: Diese Seite von ihr kennt ihr noch nicht

Katja Krasavice hat sich am Wochenende bei „Promi Big Brother“ von einer Seite gezeigt, von der ihr sie noch nicht kennt ...

Katja Krasavices schlimme Vergangenheit

Am Samstag sorgte Katja im „Promi Big Brother“-Haus für einen mega Schock! Die 22-Jährige hatte einen sehr emotionalen Gefühlsausbruch, während sie von den schlimmen Schicksalsschlägen ihrer Vergangenheit redete. Katja verlor als Kind nämlich ihren einen Bruder, weil er sich das Leben nahm, was sie auch früher schon mal in einem YouTube-Video erzählt hatte. Was aber kaum einer wusste: Der Social-Media-Star verlor auch seinen zweiten Bruder und zwar an den Krebs. Danach fiel Katja in ein tiefes Loch und wolle sich sogar umbringen! Doch für ihre Mutter wollte die Blondine, die damals noch ein Kind war, stark sein. Seit diesen Erlebnissen fällt es der 22-Jährigen unglaublich schwer, sich an einen Mann zu binden. „Ich kann einfach keine Verbindung zu einem Mann aufbauen, außer sexuell und freundschaftlich.“ Erzählt Katja traurig.

Katja Krasavice: Ihre Abtreibung!

Der schreckliche Tod ihrer Brüder und das Mobbing in ihrer Jugend, sind aber nicht die einzigen Dinge, von denen Katja erzählte. Unter Tränen beichtet die 22-Jährige nämlich, dass sie letztes Jahr schwanger war. Damals sagte die Blondine sofort ihre Tour ab und erzählte Fans und ihrem Management, dass sie krank sei. „Innerlich war ich einfach nur am Ende.“, gesteht Katja. Durch die Schwangerschaft ihrer „Big Brother“-Kollegin Sophia, waren die ganzen Gefühle von damals jetzt wieder hochgekommen. Das traurige Geständnis des Social-Media-Stars: „Ich hätte jetzt einfach ein Kind gehabt. Aber weil ich schon immer so anders bin, kann ich einfach keins haben, weil ich weiß, dass es dem Kind schlecht gehen würde. Mir ging es so schlecht in meiner Kindheit und ich will nicht, dass wenn ich ein Kind habe, dass es wegen mir ausgegrenzt wird oder auch so leidet und dann so wird wie ich!“ Während Katja das erzählt, weint sie bitterlich. Die 22-Jährige bereut ihre Abtreibung zwar, doch findet nach wie vor, dass es nicht anders gegangen wäre. Noch nie hat man Katja so emotional erlebt, wie jetzt. Bei den Malen, wo die Blondine uns in der BRAVO-Redaktion besuchte, erlebten wir sie als coole, lustige und tolle Frau, die einfach sagt, was sie denkt und sich von nichts und niemandem zurückhalten lässt. Viele Hater missverstehen den Social-Media-Star leider, doch selbst die sollten jetzt merken, wie sympathisch und echt die 22-Jährige eigentlich ist. Wir wünschen uns, dass Katja bald wieder glücklich ist und ihre schlimme Vergangenheit endlich hinter sich lassen kann ...

