Promi Big Brother 2018 - Alle Infos zur Show

Big Brother is watching you! Die Promi-WG von SAT.1 geht in eine neue Runde, auch in diesem Jahr packen Stars & Sternchen ihre Koffer und ziehen in das Big Brother Haus.

Die Kandidaten der neuen Promi Big Brother 2018 Staffel erwartet 24 Stunden Dauerüberwachung, nervige Mitbewohner und die ein oder andere krasse Challenge. Wie kommen die Promis miteinander klar? Wer sichert sich den Sieg und verlässt als Letzter das Haus?

Promi Big Brother 2018 Kandidaten

Die ersten drei Promi Big Brother 2018 Kandidaten hat der Sender schon offiziell bestätigt.Einziehen darf unter anderem YouTuberin Katja Krasavice. Langweilig wird es mit der 21-Jährigen ganz sicher nicht! Eine neue Bleibe bekommt auch Sänger Alphonso Williams. Nicht zum ersten Mal steht Williams (56) für ein Showformat vor der Kamera, 2017 gewann er die 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Die dritte im Bunde ist Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55). Die Soap-Darstellerin hat schon in der ARD-Serie Marienhof mitgespielt und war auch in einigen Tatorten zu sehen.

YouTube-Star Katja Krasavice zieht ins Big Brother Haus! SAT.1/Marc Rehbeck

Promi Big Brother 2018 im Stream

Sendestart für die sechste PBB-Staffel ist der 17. August. Die erste Folge gibt's zur Primetime um 20:15 Uhr, ab dem zweiten Tag werden die Promi Big Brother Folgen dann um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Noch mehr Einblicke in das Geschehen im Big Brother Haus bekommt ihr in der anschließenden Promi Big Brother Late Night Show auf Sixx. Wer keinen Fernseher zu Hause hat, muss natürlich trotzdem nicht auf Promi Big Brother verzichten. Nach einer kostenlosen Anmeldung kann man jede Folge im SAT.1 Live Stream mitverfolgen. Wenn ihr PBB auf dem Handy anschauen möchtet, holt ihr euch einfach die SAT.1 - Live TV und Mediathek App.