Pietro Lombardi: Nach der Schlammschlacht doch ein Happy End?

2011 lernten sich Pietro und Sarah Lombardi bei „Deutschland sucht den Superstar“ kennen und lieben. Bereits zwei Jahre später beschlossen sie sogar zu heiraten und ihr gemeinsamer Sohn Alessio krönte 2015 ihr Liebesglück. Im Oktober 2016 dann die Schocknachricht: Sarah und Pietro Lombardi gaben nach einem Fremdgeh-Skandal ihr Ehe-Aus bekannt. Nachdem es einige Monate eine ziemliche Schlammschlacht zwischen den beiden gab, haben sie sich für Söhnchen Alessio wieder zusammengerauft und sind mittlerweile sogar gut befreundet. Obwohl es besonders in Sarahs Leben nach Pietro schon die ein oder andere neue Liebe gab und sie auch aktuell wieder happy in love zu sein scheint, widmete der Sänger ihr nun einen emotionalen Song, den er auf seinem Instagram-Profil teilte.

Pietro Lombardi zeigt wie stolz er ist!

„Kämpferherz“ heißt das rührende Lied, das er für seine Ex Sarah und den gemeinsamen Sohn Alessio geschrieben hat. In seinem Post schreibt Pietro: "Diesen Song, der nächste Woche zu meinem Album erscheint, widme ich meinem wundervollen Sohn und seiner Mama, die in dieser schweren Phase damals mit mir durch dick und dünn gegangen ist." Damit nimmt er Bezug auf die Zeit, in der Alessio mit einem schweren Herzfehler zur Welt kam. "Das Schlimmste war es damals, nicht zu wissen, ob er es schafft oder nicht", schreibt Pietro Lombardi weiter. Heute ist der 27-jährige umso stolzer auf seinen Sohnemann, denn der hat ein richtiges „Kämperherz“! ❤️

