So lange ist die Trennung von Sarah und Pietro schon her

Die junge Mama und Sängerin Sarah Lombardi, bekannt aus DSDS und der Beziehung mit Ex-Mann Pietro Lombardi, scheint nicht in Vergessenheit geraten zu sein. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei DSDS. 2011 schaffte sie es in die Top 10 der achten Staffel und lernte ihren künftigen Lebenspartner Pietro Lombardi kennen. Im Juli 2015 bekamen Sarah und Pietro ihren gemeinsamen Sohn Alessio. An das folgende Trennungschaos von 2016 können sich einige sicher noch gut erinnern, doch nun nach der Scheidung wünschen sich die beiden alles Gute.

Neues Jahr – neue Sarah Lombardi!

Auch die Stars schwelgen in Frühlingsgefühlen und Sarah Lombardi scheint mit von der Partie zu sein. Trotz ihrer Trennung von Sänger Pietro Lombardi startete Sarah mit einem neuen Lebensabschnitt und lässt hierbei ihre Rolle in der Musik und als Mama nicht aus den Augen. Wie ihre Instagram-Story verrät, gibt es wohl auch Neuigkeiten in ihrem Liebesleben. In dieser trägt sie ein Trikot des Fußballvereins Cavalry FC. Sehr verdächtig für die Fans, wenn man bedenkt, dass die Sängerin in letzter Zeit knutschend mit dem Fußballer gesichtet wurde. Schließlich spielte dieser bis Anfang 2020 genau bei diesem bekannten, kanadischen Fußballclub. Jetzt spielt er bei TuS Haltern, woraus sich jedermann die Frage stellt, ob sich Sarah Lombardi und Julian Bürscher bereits seit seiner Kanada Karriere kennen. Mal sehen wie weit der Frühling die vermeintliche Beziehung der beiden noch bringt. Ihr dürft gespannt sein! 😍

