Pietro Lombardi: Das wünscht ihm Sarah nach der Scheidung

Sarah und Pietro Lombardi: Liebe auf den ersten Blick

Im Oktober 2016 haben die ehemaligen DSDS-Teilnehmer Pietro und Sarah Lombardi ihre Trennung bekanntgegeben. Nachdem es einige Monate ziemlich unschön zwischen dem einstigen Liebespaar war, haben sich die zwei Sänger aber inzwischen ihrem Söhnchen Alessio zuliebe wieder zusammengerauft und konnten sogar ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen. 2011 verliebten sich Pietro und Sarah Hals über Kopf am Set von "Deutschland sucht den Superstar" ineinander und damals war die Brünette die schönste Frau, die Pietro sich vorstellen hätte können. Doch heute fände er sie nicht mehr so gut wie damals.

Pietro Lombardi: Sarah ist ihm zu dünn

Seitdem Sarah Lombardi (26) vor einigen Wochen angefangen hat, für "Dancing On Ice" zu trainieren, sind bei der hübschen Sängerin einige Kilos gepurzelt. Sarah hatte schon immer eine gute Figur, doch jetzt ist sie nicht nur muskulöser als zuvor, sondern auch schlanker. Das ist natürlich auch ihrem Exmann Pietro nicht entgangen. Doch der fand die "alte" Sarah irgendwie besser, wie vor ein paar Wochen in einem Interview mit "Promiflash" verriet: "Die ist komplett dünn geworden. Mir würde sie jetzt nicht mehr gefallen", stellte der 26-Jährige klar. Nicht falsch verstehen: In seinen Augen ist Sarah immer noch eine schöne Frau. Aber wenn er die Wahl hätte, würde er sich für die kurvigere Version der Sängerin entscheiden.

Sarah Lombardi: Das wünscht sie ihrem Exmann

Nun ist die Scheidung der beiden endlich durch. Seit der Trennung 2016 hatte Sarah bereits zwei neue Männer an ihrer Seite, doch Pietro blieb bisher Single. Nun wünscht sich seine Exfrau eine neue Freundin für Pietro. Gegenüber RTL Exclusiv verriet Sarah: "Ich war seit ich 17 bin mit Sarah zusammen – bis ich 24 war. Wir haben ein Kind gemeinsam, wir werden immer füreinander da sein. Und wir werden auch immer verbunden sein. Ich wünsche mir das für ihn, dass er noch einmal eine Frau findet, die ihn an die Hand nimmt und ihn auch führt. Ich glaube, Pietro ist jemand, der das braucht."

