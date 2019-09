Pietro Lombardi: Verliebt in diese “Love Island”-Kandidatin!

Pietro Lombardi: "Leicht verliebt"

Seit der Scheidung von Sarah Lombardi, die ihm eine tolle neue Parterin wünschen würde, hat sich Pietro Lombardi zumindest öffentlich auf noch keine Beziehung eingelassen. Jetzt scheint es ihm eine spezielle Frau aber besonder angetan zu haben. Und zwar keine geringere als "Love Island"-Kandidatin Melissa. Auf Instagram erklärte er, dass er sich "leicht verliebt" hätte und auch in einer neueren Story ruft der Sänger lachend: "Melissa, du gehörst mir!". Zu seinem Post schreibt Pietro Lombardi außerdem: "@melissa_loveisland Ich beobachte dich mach keine scheisse😂 ich schau die Sendung nur wegen @janainazarella und dir benimm dich😂". Uhhh, da meint es einer wohl richtig ernst, oder?

Pietro Lombardi supportet "Love Island"-Melissa extrem😁 Instagram @_pietrolombardi_

Das sagt Pietro Lombardi zu seiner Schwärmerei

Während viele Anfang des Jahres noch dachten, dass zwischen Pietro Lombardi und der Miss Schweiz was geht, könnte er diesmal echtes Interesse an der "Love Island"-Beauty haben. Denn im Gespräch mit RTL.de erklärte er: "Sie ist eine sehr hübsche Frau, da kann man nichts sagen. Wenn die bei 'Love Island' ohne Beziehung rauskommt, dann kann man sich schonmal 'Hallo' schreiben". Allerdings entkräftete er die deutliche Ansage auch direkt wieder lachend mit einem "Ich mache nur Spaß." Hmmm, so ganz sicher sind wir uns da nicht, ob nicht doch ein Fünkchen Wahrheit in seinen "Veliebt-Aussagen" steckt. Klar, ist Melissa momentan auf der Suche nach einem Partner bei der Show. Danach würden es seine Fans Pietro Lombardi sicher gönnen, wenn sich da doch mehr entwicklen würde. Also, falls Melissa ihn genauso gut findet, wie er sie.😍

