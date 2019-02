Pietro Lombardi: Was geht da mit Miss Schweiz?

Pietro Lombardi: Frisch verliebt?

Lange braune Haare, gebräunter Teint und Kurven, Jastina Doreen Rieder passt absolut in Pietro Lombardis Beuteschema. Der Künstler hat Miss Schweiz für das Musikvideo zu seinem neuen Song "Nur ein Tanz" engagiert. Pietro Lombardi hatte sich bereits für seinen Nr.1-Hit "Phänomenal" eine dunkelhaarige Beauty ins Boot geholt. Damals wurde ihm bereits eine Liebelei angedichtet. Doch diesmal haben sich das Model und der Sänger besonders gut verstanden. "Ich kann es nicht in Worte beschreiben, was ich dabei gefühlt habe. Wir haben zusammen getanzt, er hat für mich gesungen", schwärmt Jastina gegenüber Vip.de.

Pietro Lombardi: "Sie ist eine aufregende Frau"

Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Pietro kommt beim Gedanken an das Model gar nicht mehr aus dem schwärmen heraus. "Sie ist eine schöne und aufregende Frau. Sie fand mich gleich toll, als wir uns kennengelernt haben.", verriet er gegenüber boulwahr.de. Also steht der Romanze nichts mehr im Weg. Denn beide sind Single und finden sich toll!

