Die krassesten Date-Fails der DSDS-Stars

Am Samstag, den 6. April ist es so weit: Die erste von insgesamt drei „Deutschland sucht den Superstar“-Mottoshows läuft im Fernsehen, bevor am 27. April im großen Finale schließlich entschieden wird, wer "Deutschlands Superstar" 2019 wird! Vorab haben wir mit ein bisschen mit einigen der Top-10-Kandidaten gequatscht und dabei haben sie uns ein paar Geheimnisse über ihre bisherigen Dating-Erlebnisse verraten.

DSDS: Nick kann sich keine Namen merken

Einer, der sich an seine Dating-Zeiten kaum noch erinnern kann, ist Nick (29). Der gebürtige Neuseeländer ist nämlich schon seit drei Jahren glücklich verheiratet und hat sogar bereits zwei Kinder. Dating war aber auch davor nie so wirklich sein Ding. „Das ist mir alles viel zu stressig. Sich die Namen der Girls zu merken und so…!“ Stimmt, das könnte natürlich zu einer Herausforderung werden 😉

DSDS: Momo steht auf Emotionen

Was hat der immer gut gelaunte Momo denn zum Thema Dates zu sagen? „Mir ist es wichtig, dass man natürlich bleibt und man muss viel lachen können!“ Einen eigenen Date-Fail hat der 22-Jährige eigenen Angaben zufolge zum Glück noch nicht erlebt. Das Schlimmste, was er sich aber vorstellen könnte, wäre folgendes: „Wenn jemand so emotionslos ist. Wenn ich zum Beispiel lache und die mich nur so anguckt. Das wäre komisch!“

DSDS: Joana wartet noch aufs erste Date

Kandidatin Joana hat mit ihren süßen 17 Jahren noch keine eigene Dating-Erfahrung gesammelt, weiß aber genau, was bei ihr überhaupt nicht gut ankäme: „Der größte Fail wäre einfach, wenn seine Mutter auf einmal anrufen würde und sagen würde ‚Du kommst jetzt nach Hause!‘“ Klar, das wäre wohl mehr als unangenehm… und zwar für alle!

DSDS: Alicia braucht Unterhaltung

Auch die 21-jährige Alicia ist noch unerfahren, was Dating betrifft: „So ein richtiges Date hatte ich noch nie!“, gestand die hübsche Studentin. Trotzdem weiß aber auch sie ganz genau, was sie bei einem Date absolut abtörnen würde: „Wenn ich ihn nicht lustig fände! Mir ist Humor so wichtig! Ich bin selber so verpeilt im Kopf und ich will einfach Spaß haben und lachen. Wenn dieser Funke nicht da ist, dann ist das ganz schlimm!“

DSDS: Davin fiel auf ein Fake-Profil rein

Davin, der eigentlich Altenpfleger ist, hat hingegen bereits am eigenen Leib erfahren, wie es ist, einen richtigen Date-Fail zu erleben! „Ich habe ich mal mit einem Mädchen verabredet, wie das heutzutage halt so ist, über eine Dating-Seite“, erzählte der 25-Jährige. „Ich stand dann am vereinbarten Treffpunkt am Weihnachtsmarkt und konnte nirgendwo das Mädchen sehen. Irgendwann kam dann eine, die meinte ‚Wir sind doch verabredet‘ und ich so ‚Mit dir bin ich nicht verabredet!‘“ Es kam heraus: Das Girl hatte ein Fake-Profil! „Ich hatte jemand komplett anderes vor mir stehen, das war echt uncool“ so Davin. Aus Höflichkeit habe er dann aber trotzdem zumindest einen Kaffee mit dem Mädchen getrunken.

