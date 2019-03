Nach Streit: Gemeinsamer Song von Capital Bra und Dieter Bohlen?

Dieter Bohlen & Capital Bra: Der Streit

Letzten Dienstag (12. März) wurde es ganz schön hitzig zwischen Capital Bra (24) und Dieter Bohlen (65). Der Bratan hat sich über das BILD-Interview des Poptitans aufgeregt, denn dieser hat behauptet, dass sich in 30 Jahren keiner mehr für den Rapper interessieren wird. Das konnte Capi nicht auf sich sitzen lassen und feuerte via Instagram-Story ordentlich zurück! Nach einem versöhnlichen Telefonat ist nun zwischen den Musikern wieder alles geklärt zu sein. Nun hat der "Prinzessa"-Interpret den wohl bekanntesten Song von Modern Talking gecovert.

Dieter Bohlen & Capital Bra: Gemeinsame Sache

Nun scheinen die beiden zu echten Buddys geworden sein. Capital Bra hat Dieter zu Ehre sogar seinen mega erfolgreichen Song "Cheri Cheri Lady" in einer Neuinterpretation aufgenommen. "Roll im Benz, es ist nachts, und ich weiß, dass es passt. Zwischen uns hat’s gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn’s keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht. Deine Art, wie du tanzt im Gucci-Kleid. Und diese Nacht. Du und ich. Ganz allein. Cheri Cheri Lady, du bist was Besondres, eine Frau für’s Leben oder für ’ne Nacht. Cheri Cheri Lady, steig ein Baby, komm schon! Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Cherry cherry Lady, du bist was Besondres, eine Frau für’s Leben oder für ’ne Nacht.", lautet der Songtext. Dazu schreibt der Rapper: "Ein Fettes danke an mein Bratan Dieter Bohlen für diese geile Zusammenarbeit. Cheri Cheri Lady 2019. Berlin lebt bra aber wie braaa." Das gefällt dem 65-Jährigen so gut, dass er das Video direkt mit seiner Instagram-Community geteilt hat. Aus den einstigen Feinden sind nun dicke Freunde geworden.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: