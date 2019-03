Nach Diss: Capital Bra attackiert Dieter Bohlen

Dieter Bohlen: „Messages von deutschen Rappern sind bedenklich!“

Mit seiner Pop-Band „Modern Talking“ feierte Dieter Bohlen vor allem in den 1980er – und 90er-Jahren weltweite Mega-Erfolge. Insgesamt landete der heutige DSDS-Juror 21 Nummer-1-Hits in den Charts, die bis heute auf der ganzen Welt im Radio gespielt werden.Dass jemand wie Capital Bra mit seinen Erfolgen mithalten kann, bezweifelt Dieter stark: „Ich glaube nicht, dass sich in 35 Jahren noch jemand um Songs von Capital Bra juckt“, sagte der 65-Jährige der „Bild“-Zeitung und macht deutlich, dass er generell alles andere als ein Fan des deutschen Rappers ist: „Ich finde die Messages stark bedenklich. Die Fans bekommen von diesen Rappern oft zu hören, dass man es auch ohne Schule und ohne harte Arbeit schaffen kann. Zwei von 82 Millionen schaffen das vielleicht. Das ist auch nur bei den wenigsten authentisch, das meiste ist Kokolores“, so Dieter.

Capital Bra: Fassungslos über Dieters Aussage

Doch der DSDS-Chef-Juror geht noch weiter: „Jeder rappt da über seinen Maybach und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung“, fügte er hinzu. Und genau diese Aussage machte einen jetzt ziemlich wütend: Capital Bra höchstpersönlich! Denn es dauerte nicht lange, da waren Dieters tadelnde Worte zu dem 24-Jährigen durchgedrungen. In seiner Insta-Story machte der Bratan seinem Ärger Luft: „Ich steh grad auf Alter und sehe, Dieter Bohlen macht Beef! Der sagt, ich wohn in ner Zwei-Zimmer-Wohnung! Du Schwanz!“, schimpfte Capi. Diese Behauptung wollte er auf keinen Fall auf sich sitzen lassen! Deshalb entschied er sich kurzerhand, eine spontane Room-Tour durch seine Wohnung zu machen. „Ich hab zwei Etagen“, stellte der „Je M’Apelle“-Interpret klar. Er kann es schlicht und einfach nicht fassen, was Dieter Bohlen da von sich gegeben hat. Das teilt er auch seinen zwei kleinen Kids mit, zieht euch unbedingt den witzigen Clip dazu rein 😄

Capital Bra disst Dieter Bohlen

Zu guter Letzt ließ Capi es sich nicht nehmen, auch nochmal ordentlich gegen Dieter Bohlen zurückzuschießen: „Das mit meiner Musik, das werden wir noch sehen, mein Freund. Also du nicht mehr, aber ich schon! Und guck mal dein Gesicht an, Digga. Das fällt bald ab mit so viel Botox, was du da reingeknallt hast!“ Ok fies! Aber mit sowas muss man rechnen, wenn man sich mit Capital Bra anlegt 😉

