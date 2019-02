Bushidos Frau: Abrechnung mit Capital Bra

Capital Bra & Bushido: Beef

Die Trennung zwischen Rapper Capital Bra (24) und EGJ-Boss Bushido (40) wird derzeit thematisiert wie nichts anderes. Nachdem Capi am 22. Januar in einem Video auf Instagram gegen seinen Ex-Labelchef ausgepackt hat, gibt es fast täglich neue News. Damals äußerte sich Capi wie folgt: "Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Label-Boss intensiv mit der Polizei arbeitet. Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas, Polizei ist jetzt dein Team." Als wär dieses Video nicht genug legte er einen Track über Bushido obendrauf. Darin heißt es: "Ich schenk den Leuten Liebe und sie hab’n sie nicht zu schätzen. Bin immer noch am Kämpfen, du weißt es doch am besten. Wenn Diamanten nicht mehr glänzen …". Bis dato hat sich Bushido noch nicht zu dem Beef geäußert.

Bushidos Frau teilt gegen Capital Bra aus

Doch seine Frau kann all die Anschuldigungen seitens Capital Bra nicht auf sich und ihrer Familie sitzen lassen. Auf Instagram teilt die fünffache Mutter ordentlich gegen den Bratan aus: "Mensch Capi, ich verstehe ja, dass du sauer bist, weil mein Mann dir keine Beachtung schenkt. Weißt du, wir haben ein echtes Leben, mit echten Problemen. Aber musst du so auf die Tränendrüse drücken!" Mit "Problemen" meint Anna-Maria Ferchichi (37) die geplanten Anschläge vom Abou-Chaker-Clan auf ihre Familie. "Unsere Kinder haben sich 1x gesehen, bei der Einschulung unserer Tochter. Sie kannten bis vor 2 Wochen nicht mal die Namen deiner Kinder. Deine Frau habe ich zweimal gesehen, weil sie Hilfe bei der Wohnungsabnahme brauchte. Kann mich genauso wenig daran erinnern, dass du und mein Mann jemals privat etwas zusammen gemacht habt!!! Freunde?? Brüder?? Ich muss lachen. Aber Drama verkauft sich eben besser, oder?", schreibt Anna-Marie weiter.

Betrügt Capital Bra seine Frau?

In ihrer zweiten Story auf Instagram packt die Schwester von Sarah Connor noch einmal ordentlich aus und verrät intime Geheimnisse über Capi: "Ach so, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal zu Hause gewesen bist, bei deinen Kindern oder deiner Frau? Ach nee, stimmt ja, du bevorzugst voll gekokst mit Nutten in Hotels zu liegen. Meinst du, sowas wird Freund von Jemanden? Man kann ja nicht 2 Sätze mit dir reden." Ganz schön krass! Hoffentlich ist das Kriegsbeil bald begraben und die beiden finden eine vernünftige Lösung.

