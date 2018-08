DSDS: Alle Infos zu den Castings

Die 16. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" steht in den Startlöchern! Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen suchen DEN neuen deutschen Casting-Star. Die Castings starten am 23. August 2018 in Bremen. Und wir erklären dir, wie und wo du dich bewerben kannst.

DSDS 2019: Dieter Bohlen sucht neue Kandidaten!

Du bist zwischen 16 und 30 Jahre alt und träumst davon „Deutschlands neuer Superstar“ zu werden? Dann nix wie los. Beim offenen Casting, zu dem jeder kommen kann, kannst du dein Talent unter Beweis stellen und zeigen, was in dir steckt.

DSDS Casting: Das sind die Voraussetzungen!

Als allererstes natürlich Gesangstalent. :-) Außerdem brauchst du bei den Castings deinen Personalausweis. Minderjährige müssen zudem eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten dabei haben. Und du solltest drei Songs vorbereitet haben. Falls du ein Instrument spielst, kannst du das gerne mitbringen.

DSDS 2019: So bewirbst du dich

Die Casting-Tour startet am 23.8.2018 in Bremen und endet am 22.9.2018 in Köln. Die Casting-Trucks halten in insgesamt 40 Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich – auf der Suche nach gesanglichen Ausnahmetalenten und Entertainern.Die exakten Termine findest du hier:



Die offenen Castings finden jeweils– ohne Voranmeldung – von 14.- 20 Uhr statt: