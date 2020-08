Mike Singer: Der jüngste Juror der "DSDS"-Geschichte

Anfang 2021 startet die 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Ganz besonders spannend ist jedes Jahr, wer neben Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury sitzen wird. Gerade erst verkündete Pietro Lombardi sein Show-Aus. Doch es steht schon ein neuer Superstar in den Startlöchern: Mike Singer. Mit seinen 20 Jahren ist er sogar der jüngste Juror in der Geschichte von "DSDS"! Und da waren schon einige...34 Stars bewerteten die Kandidat*innen in 17 Jahren "DSDS" für ihre Gesangs-Performance, darunter auch Shirin David und Kay One. "DSDS" ist jedoch nicht Mikes erste Erfahrung als Juror. Für den Eurovision Song Contest 2018 saß er schon neben Max Giesinger und Mary Roos in der deutschen Jury.

Mike Singer freut sich auf die neue Herausforderung

Mike selbst äußerte sich zu seinem Juroren-Job so: "Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job." Erfahrung in der Musikbranche hat Mike wirklich schon mehr als genug sammeln können. Immerhin widmet er sich seit seinem 12. Lebensjahr der Musik und schreibt seitdem einen Hammer-Hit nach dem anderen. Mittlerweile hat er sogar schon drei Alben veröffentlicht, die alle auf dem 1. Platz der deutschen Albumcharts landeten.

So bewirbst du dich für die neue "DSDS"-Staffel

Du willst Mike von deinem Gesangstalent überzeugen? Wenn du zwischen 16 und 30 Jahren alt bist, kannst du dich noch für die DSDS-Staffel 2021 bewerben. Komm einfach zu einem der offenen Castings! Bei DSDS 2021 wird sich noch etwas ändern: Zum ersten Mal gibt es ein Online-Casting! Außerdem kannst du dich mit einem Video bei Instagram (mit dem #Superstar2021) bewerben. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf eine coole "DSDS"-Staffel mit Mike Singer 😍

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!