Mike Singer: Der "Paranoid"-Star ist verliebt!

Mike Singer auf Instagram: "Bin verliebt, sorry"

Mike Singer hat mit "Paranoid" nach einer kleinen Pause endlich wieder sein Musik-Comeback gefeiert. Doch auch auf den Sozialen Medien soll es Veränderungen geben! Der Sänger möchte jetzt noch ehrlicher werden und nur noch Posten, wenn ihm wirklich danach ist. Sein Privatleben wird dabei definitiv weiterhin privat bleiben. Erst kürzlich haben Fans spekuliert, ob Mike Singer eine neue Freundin hat – dazu jedoch keinen Kommentar. Dafür hat Mike jetzt selbst einen Post rausgehauen indem er sagt, dass er verliebt ist …

Mike Singer: Verliebt in Katze Nala

Schaut mal wie süß Nala ist! 😍 In die süße Katze kann man sich nur verlieben … Instagram/@mikesinger

Es gab nämlich noch mehr Veränderungen im Leben von Mike Singer: Er hat jetzt eine Katze, die Nala heißt. So süß! Vor allem, wenn man bedenkt, dass Nala der Name von Simbas Crush im Disney-Klassiker "König der Löwen" ist. Das passt, wenn man sich die Instagram-Storys von Mike anguckt, könnte man fast meinen sie sei ein kleiner Löwe. Sie springt noch ganz aufgeregt durch das Haus von Mike und erkundet jede Ecke, der "Paranoid"-Sänger filmt ihre süßesten Momente und kann gar nicht genug von ihr bekommen. Kein Wunder, Nala ist wirklich extrem süß! In seiner letzten Story postete er dann: "bin verliebt, sorry". Wir können es dir jedenfalls nicht verübeln lieber Mike, bei dem Anblick kann man sich nur verlieben!

