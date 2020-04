Mike Singer: Musik-Comeback nach Pause?

Mike Singer hat sein Instagram-Profil gelöscht!

Gestern Abend schockierte Mike Singer seine 1,4 Millionen Fans extrem: Alle Bilder gelöscht, kein Profilbild und er ist allen Menschen entfolgt. Es sieht ganz so aus, als hätte der "Deja Vu"-Sänger sein Instagram-Profil gelöscht! Dabei hatte Mike Singer erst kürzlich verkündet, wie sich sein Instagram-Account in Zukunft verändern soll – von einer Social-Media-Pause war da noch nicht die Rede! Das Einzige, was bleibt, ist ein emotionales Danke-Video mit Flashbacks von seinen Konzerten und seiner ganzen Crew, die mit Danke-Schildern posiert. In den Kommentaren flippen die Fans völlig aus: "ICH VERSTEHE NICHTS MEHR"; "Ich hab Angst"; "Was soll das heißen?"; "Hörst du auf?", "Ich mach mir Sorgen" und ähnliches. Ganz #TeamSinger spekuliert fleißig, was diese Veränderung bedeuten könnte, mit einer ganz bitteren Angst: Beendet Mike etwa seine Musik-Karriere? Wir haben da eine ganz gegenteilige Vermutung …

Steht bald Mike Singers Musik-Comeback an?

Ihr habt Angst vor einem Karriere-Ende? Wir erklären euch jetzt mal an Hand ein paar ganz einfacher Hinweise, was für ein Musik-Comeback von Mike Singer spricht:

Instagram-Profile sind für Stars das Sprachrohr zu ihren Fans, aber auch ihre eigene Werbeplattform. Den Move der Instagram-Löschung gibt es seit Jahren und haben schon Stars wie Taylor Swift und Selena Gomez gebracht. Sogar Zayn Malik hat mal all seine Instagram-Fotos gelöscht, um neue Musik anzukündigen. Das hat einen ganz einfachen Grund: das Ende eines Kapitels. Der Fokus soll voll und ganz auf die neue Ära gesetzt werden. Taylor Swift hat so ihr "Reputation"-Album eingeleitet. Ihr Profil war wochenlang leer, bis plötzlich mysteriöse Schlangen-Videos aufgetaucht sind und dann kam der neue Song, gefolgt von einem ganzen Album. Wären doch gute Aussichten, oder?

Ein weiterer Hinweis: Seit Wochen wird spekuliert, ob Mike Singer bei der diesjährigen Staffel von "The Masked Singer" mitmacht. Fans sind sich ziemlich sicher, dass ihr Idol unter dem "Wuschel"-Kostüm steckt. Heute Abend läuft um 20:15 Uhr das Finale von "The Masked Singer" auf ProSieben. Ein Zufall? Eher unwahrscheinlich. Gegeneinander antreten werden heute Abend "Das Faultier", "Der Hase", "Der Drache" und "Der Wuschel": Wir sind wirklich sehr gespannt, was uns heute Abend bei dem Finale der TV-Show erwartet …

Mike Singer arbeitet an neuer Musik

Noch ein paar abschließende Worte: Mike Singer ist ein Vollblut-Musiker und ein gesangliches Ausnahme-Talent. Das Singen ist seine größte Leidenschaft, so jemand beendet nicht einfach seine Karriere. In letzter Zeit hat Mike in seiner Instagram-Story immer wieder verraten, dass er an neuer Musik arbeitet, bald neue Musik kommt und er viel Zeit im Studio verbringt. Ein offizielles Statement gibt es bisher noch nicht , deshalb muss das #TeamSinger jetzt ganz stark sein und positiv denken. Immerhin sagte er bereits in seinem Song "Singer": "Seit ich klein war, war das immer mein Ding. Ich wollte einfach nur singen!" 🙈

Wir sind gespannt, wann Mike das Geheimnis auflösen wird.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!