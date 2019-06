Mike Singer: So verändert sich sein Instagram-Account

Mike Singer: Veränderungen auf seinem Instagram-Profil

Mike Singer überrascht uns auf Instagram immer wieder. Mal postet er seine Handynummer, mal macht er mysteriöse Ankündigungen oder er lässt uns einfach an seiner süßen Bro-Time teilhaben. Mit seinen Fotos und Storys hält er #TeamSinger immer auf dem Laufenden. Doch jetzt hat der "Ulala"-Sänger beschlossen, dass sich auf seinem Instagram-Account etwas verändern muss. In seiner Story gesteht der 19-Jährige: "Ich wollte euch unbedingt mal was sagen: Mir ist es immer wichtig euch zu zeigen, was ich mache und wo ich unterwegs bin. In letzter Zeit habe ich öfter so Sachen gepostet, wie einfach nur Bilder von mir, die cool aussehen – was ihr auch mega feiert! Aber mir ist auch mega wichtig, euch zu zeigen, was ich mache oder wo wir gerade am Chillen sind. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch diese Bilder feiert. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Sachen posten, wo ich auch nicht unbedingt zu sehen bin. Einfach nur, um euch allein ein bisschen mehr von meinem Leben zu zeigen." Klingt ziemlich cool oder? Das bedeutet, dass wir bald noch persönlichere und ehrlichere Eindrücke aus dem Leben von Mike bekommen werden. Wir feiern die Idee total, schließlich gibt es schon genug Instagram-Accounts, die nur auf schöne Bilder setzen.

Mike Singer: private Ei nblicke auf Instagram

Nur kurze Zeit später hält Mike Singer sein Versprechen schon. In seiner Story sieht man später, wie er versucht seinen Buddy Ado Kojo zu erschrecken. Leider mit wenig Erfolg, Ado hat nämlich schon vermutet, dass irgendwas im Busch liegt. Später sind die Jungs zusammen mit ihrem Team in einem Restaurant und trinken gemütlich ein Bier. Plötzlich sagt Ado: "Mike und ich würden uns gerne bedanken, bei dem besten Manager der Welt" und Mike ruft hinterher "Ossama, wir lieben dich alle!" Süß, dass die FL-Gang so einen krassen Zusammenhalt hat. Wir feiern die neuen Storys von Mike und freuen uns darauf bald mehr aus seinem Alltag zu sehen.

Das könnte dich auch interessieren: