Mike Singer postet seine Handynummer

Damit geht wohl für tausende Mike Singer -Fans ein Traum in Erfüllung: Der Sänger gibt seine Handynummer bekannt, um mit ihnen auf WhatsApp schreiben zu können!

So pusht Mike Singer seine Fans – und sie ihn!

Mike Singer hat immer wieder gute Ideen, um seine Community aktiv zu halten. Erst vor Kurzem forderte er seine 1,5 Millionen Insta-Abonnenten dazu auf, ihn täglich an seinen guten Vorsatz für dieses Jahr zu erinnern: Sport zu machen und noch fitter zu werden. Und auf seine Fans ist natürlich Verlass! Sie unterstützen den 18-Jährigen, wo sie nur können und weisen ihren Star seitdem hartnäckig auf Instagram darauf hin, dass er sein Fitness-Programm nicht vernachlässigen darf. Jetzt hat Mike eine neue Aktion gestartet – und diesmal will er seine Fans auch reich für ihren Support belohnen!

Mike Singer: So kommst du an seine Handynummer

Mike Singer postete gestern ein niedliches neues Pic von sich auf Instagram. Darauf kuschelt er mit dem süßen weißen Familienhund der Singers, dem Malteser „Bello“. Natürlich bekommt der „Taub“-Sänger so oder so immer haufenweise Kommis und Likes. Doch Mike ist clever und weiß genau, wie er das Ganze noch ein bisschen pushen kann: „Bei 50.000 Kommentaren kriegt ihr meine WhatsApp-Nummer, dann können wir endlich miteinander schreiben!“, verkündete er. Kurzzeitig schien Mike sich nicht ganz sicher gewesen zu sein, ob er mit dieser Zahl vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert hatte. Doch er wurde schnell eines Besseren belehrt: Bereits eine Stunde, nachdem er die Aktion in seiner Insta-Story verkündet hatte, hatte er 30.000 Kommentare auf das Pic bekommen und damit mehr als die Hälfte der geplanten 50.000. Inzwischen hat er sein Ziel sogar überschritten und knapp 66.000 Kommis auf das süße Pic erhalten. (Stand: 01. Februar, 11:30 Uhr).

Mike Singer: Fans warten ungeduldig

Mike hat natürlich längst zur Kenntnis genommen, wie erfolgreich seine Aktion war. Doch auf seine Nummer müssen die Fans bislang noch warten. „Wenn man den ganzen Tag vorm Handy sitzt und wartet, dass Mike die Nummer postet“ und „Wer ist noch die ganze Zeit bei Insta wegen der Nummer von Mike?“ sind nur zwei Beispiele für hunderte ungeduldige Kommis unter dem Pic. Sogar Comedy-Star Mario Barth kann es kaum abwarten: „Endlich deine Nummer!“, schrieb der 46-Jährige unter Mikes Foto. Der Sänger macht es tatsächlich ziemlich spannend! Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis er sein Versprechen wahr macht und die Nummer preisgibt: Heute um 14 Uhr soll es so weit sein!

