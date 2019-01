Mike Singer braucht deine Hilfe

Mike Singer: Das ist sein großes Ziel 2019

Wer kennt‘s nicht? Zum Anfang eines neuen Jahres nimmt sich doch fast jeder irgendetwas vor, das er besser machen will als im Vorjahr. Während Ariana Grande sich einen ziemlich ungewöhnlichen Vorsatz genommen hat (Klick hier, wenn du erfahren willst, was es ist), hat Mike Singer sich ein Ziel gesetzt, das sicher viele andere teilen: Er will sportlicher werden. Doch der 18-Jährige plant nicht etwa, zwei bis dreimal pro Woche körperlich aktiv zu werden, sondern JEDEN EINZELNEN TAG! „Ab heute wird mit Sport durchgezogen… immer wieder probiert und aufgehört, aber jetzt ziehe ich es durch!“, verkündete der „Taub“-Sänger jetzt in seiner Instagram-Story. Wow, da hat Mike sich aber ein ganz schön krasses Sportprogramm vorgenommen!

Mike Singer: So kannst du ihm helfen

Weil der Popstar offenbar schon öfter vorhatte, härter an seinem Body zu arbeiten und es am Ende nicht ganz geschafft hat, wie er es eigentlich wollte, forderte er jetzt seine Fans dazu auf, ihn bei seinem Plan zu supporten. „Helft ihr mir dabei, mich jeden Tag zu erinnern?“, fragte er seine 1,5 Millionen Insta-Abonnenten. Denn Mike Singer ist überzeugt: Wenn er von seiner Community so richtig gepusht wird, gibt es keine Ausreden mehr!

Instagram/mikesinger

Und seine Idee scheint schon zu funktionieren, denn obwohl sie erst 24 Stunden alt ist, erinnern ihn bereits jetzt zahlreiche Fans daran, sein Fitnessprogramm nicht zu vernachlässigen. „Mike du musst Sport machen“, „Mike denk dran, du musst heute noch zum Sport“ und „Heute Sport machen und viel Wasser trinken nicht vergessen, ja?“ sind nur drei von hunderten Erinnerungskommentaren, die sich jetzt schon unter Mikes neustem Insta-Post angesammelt haben. Darin gab der Sänger seinen Fans übrigens einen ersten Vorgeschmack auf das Video zu seiner neuen Single „Bon Voyage“, das am Freitag rauskommen soll. Ihr dürft also gespannt sein… sowohl auf seinen neuen Track, als auch darauf, wie brav er wohl in Zukunft Fitness machen wird ;)

