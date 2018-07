Mike Singer: Dinner-Date

Mike Singer hat in Sachen Beziehungen noch nicht die Frau für's Leben gefunden. Doch nun wurde der Sänger bei einem Dinner-Date gesichtet.

Mike Singer: Er ist am Set von "Spotlight"

Im September vergangen Jahres strahlte der Sender "Nickelodeon" die zweite Staffel seiner Jugendserie "Spotlight" aus. Kurz darauf gab "Nick" bekannt, wer in den neuen Folgen zu sehen sein wird: Mike Singer! Schon in der Vergangenheit waren Promis in der Sendung zu sehen. Damals hatten Lisa und Lena, sowie Wincent Weiss einen kleinen Gastauftritt. Mike darf nun aber eine Hauptrolle spielen. Er spielt den Hauptcharakter Luke und wird ab dem 23.9.2018 täglich um 20:10 Uhr in "Spotlight" zu sehen sein. Derzeit befindet sich Mike am Set von "Spotlight", da die Dreharbeiten nun beginnen.

Mike Singer: Dinner for Two

Teenieschwarm Mike Singer lässt Mädchenherzen höher schlagen. Mädels aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland würden alles geben, um ihrem Idol einmal nah zu sein und mit ihm vielleicht sogar einmal ein schönes Dinner erleben zu dürfen. Einer hatte nun die Ehre und dürfte Mikes Gesellschaft während einem leckeren Dinner genießen: sein Bodyguard Freddy. Die beiden gönnen sich zwei fette Portionen Pasta. Mike witzelt in seiner Insta-Story: "Dinner for Two".

