Mike Singer: Süße Bro-Time auf Instagram

Mike Singer ist ein echter Familienmensch. Wer dem 18-Jährigen auf Instagram folgt, der sieht immer wieder Fotos, auf denen Mike mit seinen Liebsten zu sehen ist. Jetzt postete der Sänger ein besonders süßes Pic…

Mike Singer: Emotionale Worte an seinen Bro

Obwohl Mike Singer und sein kleiner Bruder sechs Jahre Altersunterschied haben, sind die beiden nicht nur Geschwister, sondern auch best Buddies. Jetzt hatte Davin Singer Geburtstag - das nahm sein berühmter Bruder zum Anlass und postete ein mega sweetes Bro-Pic auf Instagram. Dazu schrieb er einen rührenden Text: „Ich wünsche dir alles gute zum Geburtstag! das du gesund bleibst & das all deine Träume in Erfüllung gehen! Du bist jetzt schon 12 Jahre alt & ich kann mich noch genau an den Tag erinnern an dem du geboren wurdest, schon damals habe ich mich unendlich gefreut & heute weiß ich das du für mich nicht nur der beste Bruder bist, sondern auch der beste Freund!!! ich hoffe du weißt das ich immer für dich da bin! Dein Mike ❤️ Happy Birthday Davin!" Außerdem postete Mike noch ein super cutes Throwback-Bild von sich und seinem Bro!

Instagram/mikesinger

So süß bedankt sich Davin bei Mikes Fans

Doch ein Insta-Post reichte zu diesem besonderen Anlass nicht aus. Mike Singer ließ es sich natürlich nicht nehmen, mit seinem kleinen Bruder dessen großen Tag zusammen zu verbringen. Also schnappte Mike sich das Geburtstagskind und die beiden machten sich einen chilligen Abend im Kino. Auch Mikes Fans gratulierten David fleißig in den Insta-Kommentaren zu seinem 12. Birthday Bash. Da der noch kein eigenes Instagram-Profil hat, nutzte Davin schließlich die Story-Funktion seines Bruders, um sich für die tausenden von Glückwünschen zu bedanken.

