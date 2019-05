Mike Singer über Tinder, Sex und die wahre Liebe

Sänger Mike Singer hat mit uns im Interview unter anderem über Tinder, Sex und die wahre Liebe gesprochen! Mehr findest du in der aktuellen BRAVO …

Mike erklärt eine „Tinderella“

Mike rechnet in diesem Song mit allen ab, die auf Social Media so tun, als seien sie perfekt! Er erklärt: „Viele verstellen sich, um gut anzukommen – das ist für mich `ne Tinderella.“ Der Sänger hat einfach keinen Bock auf Fakes – gut so! Mit Tinder hat das Wort übrigens nichts zu tun, obwohl Mike zugibt: „In Amerika habe ich mir die Dating-App zum Spaß runtergeladen!“

Mike Singer: „Air Force One“

Dieser Song ist ein total süßes Liebeslied! Mike beschreibt darin, wie verliebt er in ein Mädchen ist und was er alles für seine Auserwählte tun würde. „Wenn ich ein Girl wirklich mag, würde ich ihr am liebsten die ganze Welt schenken“, erzählt der 19-Jährige im BRAVO-Talk. Erfahre hier, welches Girl Mike Singer als Engel bezeichnet!

„Bon Bon“ von Mike Singer

„Bon Bon“ ist definitiv ein erwachsenerer Song des Sängers. Mike selber erklärt: „Hier geht es darum, ein Mädchen für sich zu gewinnen und am Ende des Tages mit ihr die Nacht zu verbringen.“ Das klingt gar nicht mehr nach dem süßen, kleinen Jungen von früher, er ist eindeutig reifer geworden und spricht jetzt auch über Themen wie Sex. Das ist eine Mega-Überraschung für Mike Singers Fans! In der aktuellen BRAVO kannst du im "TRIP"-Album-Check weitere Secrets hinter seine Songs erfahren …

