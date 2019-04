Mike Singer: Mega-Überraschung für seine Fans

Mike Singer: Mega happy über diese Chance

Wer beim Gedanken an Madame Tussauds sofort überzeugt ist, man könnte bald mit einer Wachsfigur von Mike Singer für ein Selfie posieren, der liegt falsch. Denn das Madame Tussauds Berlin hat sich etwas noch Cooleres für die Fans des 19-Jährigen überlegt: Mike bekommt nämlich als erster Sänger sein eigenes Hologramm! Eine riesen Ehre für den „Tinderella“-Interpreten: „Als die Anfrage kam, war ich direkt von der Idee begeistert. Sowas ist einmalig“, freut sich der Mädchenscharm.

Mike Singer: Du kannst mit ihm zusammen singen!

In wenigen Wochen kannst du dann zusammen mit Mikes Hologramm Selfies machen, Videos drehen und mit ihm sogar einen Song singen! Wie cool ist das denn? Auch Mike Singer selbst kann es kaum noch erwarten: „Ich bin selbst schon mega gespannt, wie das Hologramm aussehen wird. Ich glaube, das fühlt sich dann so an, als hätte ich einen Zwilling“, sagte der Sänger. Wie genau es ablief, als der 19-Jährige an der Entstehung des Hologramms arbeitete, siehst du im Video:

Mike Singers Hologramm bei Madame Tussauds ist das große Finale im neuen House of #BerlinColours, in dem die Besucher in acht völlig neu gestalteten interaktiven Sets Selfies und Fotos machen können. Dort erwarten dich neben Mike auch ein pinkes Einhorn, auf dem ihr reiten könnt, eine überdimensionale Portion Currywurst mit Pommes und vieles mehr... Alle Infos zum House of #BerlinColours gibt's hier!

