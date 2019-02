Mike Singer früher: Sein geheimer erster Song

Mike Singer: Früher sang er auf Englisch

Eingefleischte Mike-Singer-Fans wissen natürlich, was der erste Song des heute 18-Jährigen war: Anfang 2016 sang der Sänger noch auf Englisch und veröffentlichte seine Single „Heal“. So wirklich bekannt ist die Ballade allerdings nicht – auf YouTube hat der Clip dazu gerade mal knapp über 2.000 Klicks.

Doch noch im selben Jahr folgte seine Single „Karma“ – und die ging richtig durch die Decke. Seitdem ist Mike in seinen Songs der deutschen Sprache treu geblieben und damit mega erfolgreich. Der Clip zu diesem Song hat mehr als 15 Millionen Klicks auf YouTube!

Aber auch lange, BEVOR Mike überhaupt bekannt wurde, hat er natürlich schon gesungen. Schon seit er ein kleiner Junge war, war die Musik die größte Leidenschaft des gebürtigen Kehlers. Und es gibt einen Song von ihm, den er bisher geheim gehalten hat...

Mike Singer: Das ist sein geheimer erster Song

Jetzt hat Mike Singer private Aufnahmen in seiner Insta-Story veröffentlicht, die so wahrscheinlich bisher nur die wenigsten kannten! Sie zeigen Mike, lange bevor er berühmt wurde. „Das war einer meiner ersten Songs, die ich auswendig gelernt habe“, sagte der 18-Jährige und zeigte ein Video, in dem er als kleiner Junge zu sehen ist, wie er „With You“ von Chris Brown zum Besten gibt. Wow! Mike hatte schon damals eine hammer Stimme!

Auch „Baby“ von Justin Bieber hatte er als Mini-Mike schon drauf:

Doch das absolute Highlight heben wir uns bis zum Schluss auf! Denn der „Bon Voyage“-Interpret hat seinen allerersten eigenen Song schon im zarten Alter von zehn Jahren geschrieben! „Verücktes Mädchen“ (inklusive Rechtschreibfehler) hieß das Stück und heute lacht der Sänger sich über die Zeilen kaputt, die er damals geschrieben hat:

