Mike Singer: Darum rückte bei ihm die Feuerwehr an

Mike Singer: 30 Feuerwehrmänner vor der Tür

Mike Singer erzählte gestern von einem völlig unerwarteten Feuerwehreinsatz direkt vor seinem Haus. „Yo Leute, hier eine kleine Geschichte, was mir heute Morgen passiert ist“, meldete sich der 19-Jährige kurz nach dem Erlebnis in seiner Insta-Story bei seinen 1,5 Millionen Abonnenten. „Ich steh auf, guck aus dem Fenster und sehe 30 Feuerwehrmänner vor der Tür. Ich hab mich so erschrocken und dachte, es wäre irgendwas passiert!“, so der „Tinderella“-Sänger weiter.

Mike Singer freut sich über Feuerwehr-Einsatz

Doch zum Glück gab es schnell Entwarnung für den geschockten Mike: „Mein Nachbar hat Geburtstag, er ist 90 Jahre alt geworden und deswegen kam die Feuerwehr“, erklärte er. Doch das nicht etwa, weil es dem alten Mann ausgerechnet an seinem Ehrentag schlecht ging, sondern aus einem viel viel schöneren Grund: Er war selbst viele Jahre Feuerwehrmann. Zu Ehren des rüstigen Rentners rückten seine „Kollegen“ also alle extra an, um ihm zu gratulieren. Wie cool ist diese Aktion bitte? Auch Mike Singer freute sich für seinen Nachbarn über die gelungene Überraschung. Und das nicht ohne Grund: „Er ist einfach der coolste Nachbar. Er regt sich nie über mich auf! Andere Nachbarn regen sich immer auf, wenn ich laut Musik mache“, verriet der Sänger.

