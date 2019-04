Mike Singer: Dieses Girl bezeichnet er als Engel

Mike Singer: Süßer Instagram-Post für ein Mädchen

Mit seinen gerade mal 19 Jahren startet Mike Singer bereits total durch. Ende 2018 war er im Zuge seiner Deja Vu“-Tournee in ganz Deutschland unterwegs. Zuletzt konnte man den Baden-Württemberger zur Autogrammstunde in vier deutschen Städten treffen. Viele Mädels drehen bei seinem Anblick durch! Allen Grund zum Abheben hätte Mike Singer also allemal. Es gibt jedoch ein paar Instagram-Posts, die beweisen, wie sehr der Sänger am Boden geblieben ist.

Mike Singer: Er nennt sie Engel

Denn der 19-jährige Star nimmt sich die Zeit, um seiner kleinen Cousine Aurora auf Instagram zum Geburtstag zu gratulieren. Aww, wie süß! Auf dem Instagram-Foto drückt er die Kleine fest an sich und schreibt: "Happy Birthday mein Engel!" Wir wünschen seiner Cousine natürlich auch alles Gute!!:)

Für seine Fans ist Mikes Cousine schon lange kein unbekanntes Gesicht mehr. Denn immer wieder veröffentlicht er Fotos von Aurora auf Instagram und schreibt dazu die süßesten Bildunterschriften. Während seiner Deutschland-Tour letzten Jahres postete er beispielsweise auch ein Pic von ihr und schrieb dazu "i miss u auri". Das zeigt eindeutig: Mike Singer ist trotz seines Erfolges ein totaler Familienmensch. Während er so viel unterwegs ist, vermisst er es, seine Familie um sich zu haben. Mega sympathisch!

