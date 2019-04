Mike Singer: Hier kannst du ihn treffen 😍

Mike Singer gibt Autogrammstunden in Deutschland

Am besten ihr nehmt euch ab dem 12. April nicht zu viel vor! Denn: Pop-Sänger Mike Singer startet dann seine Autogrammstunden-Tour! Yeaah! Der 19-jährige "Ulala"-Interpret tourt insgesamt durch vier deutsche Städte, gibt Autogramme und macht natürlich ganz viele Selfies mit euch.

Die Autogrammstunden finden jeweils in unterschiedlichen Einzelhandelgeschäften wie Saturn oder Media Markt statt. Der Eintritt ist natürlich frei. Start ist am 12. April in Hamburg. Dort trifft man Mike Singer ab 15 Uhr im Saturn in der Mönckebergstraße. Am nächsten Tag geht es dann weiter nach Oldenburg. Am 15. April ist Mike Singer in Berlin und beendet wird die Tour am 16. April in München. Whaat, das war alles? Jaa, leider! Doch warum ist die Tour so kurz?

Mike Singer besucht nur vier Städte

Mike Singer ist ebenfalls sehr enttäuscht darüber. Auf Instagram, wo der beliebte Sänger krasse 1,5 Millionen Abonnenten hat, gibt er ein kurzes Statement ab: "Geplant waren eigentlich 12 Städte, allerdings haben die Märkte große Sorgen gehabt das zu viele von euch kommen und die Autogrammstunde wie schon die letzten zwei Jahre wieder abgesagt werden muss", erklärt er. "Es tut mir sehr leid das es nur diese vier Städte sind... dennoch freue ich mich sehr euch alle wenigstens dort zu sehen." Wie schade! Aber vier Städte sind besser als keine, oder? Eben! :)

Übrigens: Hinter Mike Singer's Musikvideo zu "Ulala" steckt eine ganz besondere Botschaft!

