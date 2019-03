Mike Singer: So krass ist der Text zu seinem neuen Song

Mike Singer: In seinem Song geht es heiß her

Dass Mike Singer in seinen Songs gerne über Girls singt, ist kein Geheimnis. Love-Stories, Flirts und Liebeskummer waren schon oft Thema in den Tracks des 19-Jährigen. Doch in seiner neusten Single „Ulala“ geht der Sänger einen Schritt weiter, denn es geht darum, dass er in einem Club ein hübsches Mädchen entdeckt, dass allem Anschein nach unter Drogen steht und auf der Suche nach einem heißen Flirt ist... und das, obwohl sie offenbar sogar vergeben ist! Das alles schreckt Mike laut seinem Songtext aber überhaupt nicht ab – im Gegenteil! Er steht voll auf die unbekannte Schönheit und gibt alles, um sie rumzukriegen!

Hier könnt ihr den Text mal durchlesen:

Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom Es ist sicher keine große Liebe, die sie heut Nacht noch sucht

Sie weiß ganz genau, was sie tut

Weiß ganz genau, was sie tut

Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom

Pupillen weit, sie ist bisschen high

Sie geht heute nicht allein, nein

Gin auf Eis, fühl den Vibe

Sie ist in Miami, nice

Pupillen weit, sie ist bisschen high

Ich geh' heute nicht allein, nein

Gin auf Eis, fühl den Vibe



Oh Baby, ich sag', „Uh, la! Uh, la, la, la!“

Ja, ich hab' dich schon beim Reingehen entdeckt

„Uh, la! La, la, la!“

Sag deinen Mädels, du bist grade mal kurz weg

„Uh, la! Uh, la, la, la!“

Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach Haus

„Uh, la! Uh, la, la, la!“

Keine Sorge, ich pass' heut auf dich auf

Komm, wir hängen zusammen im Séparée

Mach dir keinen Kopf, denn niemand kann uns beide sehen

Bestell dir noch einen Moët

Baby, nimm mein Portemonnaie

Komm, wir hängen zusammen im Séparée

Hier kannst du in den Song reinhören:

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: