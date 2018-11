Mike Singer: Was steckt hinter seiner mysteriösen Ankündigung?

Mike Singer hat auf Instagram eine mysteriöse Ankündigung veröffentlicht. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Mike Singer: Mysteriöse Ankündigung

Mike Singer verbrachte seine Zeit kürzlich in Los Angeles, Amerika. Dort hat er sich mit seiner ganzen Gang ein Haus gemietet, um nach seiner Tour ein bisschen abzuschalten und an neuer Musik zu arbeiten. Der junge Sänger hat eine aufregende Zeit hinter sich: Einen Song mit Rapper Kay One, seine erfolgreiche "Deja Vu Tour 2018" und den MTV EMA als Best German Act – WOW! Nachdem Fans gedacht haben, dass sie jetzt länger nichts mehr von ihrem Idol hören werden, gibt es jedoch eine mysteriöse Ankündigung von Mike Singer. Ein neues Projekt? Sieht ganz so aus, denn der "Bella Ciao"-Star postete am Wochenende ein vielversprechendes Video mit dem Hashtag #soon (dt. bald). Die Auflösung dazu soll es am 30. November 2018 geben. Fans spekulieren wie wild unter dem Post, da Mike bisher noch nicht verraten hat, worum es gehen wird. Einige Fans vermuten, dass es ein Film oder vielleicht sogar eine Dokumentation über Mike geben wird. Genug Material hätte der Sänger im vergangenen Jahr sicher sammeln können …

Neues Album von Mike Singer?

Natürlich gibt es auch noch eine andere Theorie: Es gibt Fans, die vermuten, dass Mike Singer wieder neue Musik rausbringen wird! Bisher hatte sich Mike nämlich immer Tattoos von seinen Album-Namen stechen lassen. Sein neustes Tattoo trägt den Namen "Trip" (dt. Reise), deshalb glauben viele, dass sein neues Album irgendwie in Zusammenhang mit seiner Amerika-Reise stehen wird. Gut möglich, denn auch im exklusiven BRAVO-Interview hat Mike verraten, was seine Pläne für den Aufenthalt in Los Angeles sind: "Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir da bleiben, das wollen wir ganz spontan entscheiden. Aber auf jeden Fall werden wir ganz viel Musik machen!" Egal ob Doku, Film oder ein neues Album: Wir sind uns sicher, dass Mike uns mit einem hammermäßigen Projekt überraschen wird. Der Countdown läuft …

