Mike Singer: So cool wird seine „Deja Vu-Tour“!

Mike Singer ist einer der bekanntesten deutschen Sänger und Influencer. Jetzt geht der 18-Jährige endlich auf seine lang erwartete „Deja Vu“-Tour!

Mike Singer: Seine mega Karriere

Bereits mit 13 begann Mike Singer seine Musikkarriere und mit 16 landete er dann einen fetten Plattendeal bei Warner Music. Sein Debutalbum „KARMA“ stieg direkt auf Platz 1 der deutschen Charts ein! Daraufhin ging der Mädchen-Schwarm 2017 mit seinem Album zweimal auf Tour und spielte eine ausverkaufte Show nach der anderen. Am 19. Januar, einen Tag vor Mikes 18. Geburtstag, erschien sein zweites Album „Deja Vu“, was auch ein mega Erfolg war! „Auf jeden Fall wollten wir beim zweiten Album eins draufsetzen, mehrausprobieren, musikalisch weiter gehen und Genre übergreifend arbeiten. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.“ Sagt der Sänger zum Album.

Ein Beitrag geteilt von Mike Singer (@mikesinger) am Jun 16, 2018 um 1:27 PDT

Mike geht auf „Deja Vu“-Tour!

Jetzt ist es endlich soweit: Mike Singer geht ab Oktober mit seinem zweiten Album auf „Deja Vu“-Tour! Dabei werden Tränenausbrüche und Kreisch-Alarm bestimmt wieder an der Tagesordnung sein. Seine – größtenteils weiblichen – Fans lieben den 18-Jährigen nämlich über alles! Allein auf Instagram folgen ihm inzwischen 1,4 Millionen Fans und es werden jeden Tag mehr.

Ein Beitrag geteilt von Mike Singer (@mikesinger) am Jan 19, 2018 um 3:31 PST

Exklusive Details zu Mikes Tour

Der Social-Media-Star und seine Jungs werden also ab Oktober endlich wieder auf Tour sein, dieses Mal sogar mit zwei Bussen. Da im Oktober auch noch die Hälfte der Crew Geburtstag hat, dürfte das Ganze eine einzige große Party werden! Geschenke werden dabei allerdings ein kleines Problem, da auf der riesigen Tour vermutlich nicht viel Zeit für sowas bleibt … Was das Essen angeht sind sich Mike und die Crew aber einig: Alles außer Curry! Das gab es nämlich auf der „KARMA“-Tour fast jeden Tag zu essen und kommt den Jungs deshalb zu den Ohren raus. Interessant … Übrigens: Einige Städte sind schon ausverkauft, also an alle die noch Tickets für Mike Singer wollen, beeilt euch lieber. Wir sind jedenfalls schon jetzt super gespannt auf die „Deja Vu“-Tour!

Hier die Dates für Mike Singers „Deja Vu“-Tour:

Mo 01.10.18 // Mannheim // Capitol - ausverkauft

Di 02.10.18 // Leipzig // Täubchenthal

Mi 03.10.18 // Stuttgart // LKA - ausverkauft

Do 04.10.18 // CH - Zürich // Komplex 457

Fr 05.10.18 // CH - Basel // Rhypark

So 07.10.18 // Bielefeld // Ringlockschuppen

Mo 08.10.18 // Bremen // Pier 2

Di 09.10.18 // Hannover // Capitol

Mi 10.10.18 // Berlin // Columbia Halle - wurde verlegt

Do 11.10.18 // Hamburg // Docks

Fr 12.10.18 // Kiel // MAX

So 14.10.18 // Dresden // Alter Schlachthof

Mo 15.10.18 // Oberhausen // Turbinenhalle – fast ausverkauft

Di 16.10.18 // Nürnberg // Löwensaal

Mi 17.10.18 // München // Backstage

Sa 20.10.18 // Düsseldorf // Stahlwerk - ausverkauft

So 21.10.18 // Erfurt // Stadtgarten

Mo 22.10.18 // Frankfurt/Main // Batschkapp

Di 23.10.18 // Saarbrücken // Garage

Do 25.10.18 // A - Salzburg // Rockhouse

Fr 26.10.18 // A - Linz // Posthof

Sa 27.10.18 // A - Graz // PPC

So 28.10.18 // A - Wien // Ottakringer Brauerei

Di 30.10.18 // Pahlen // Eiderlandhalle

Do 01.11.18 // Gießen // Admiral Music Lounge

Fr 02.11.18 // L- Luxembourg // Atelier

Sa 03.11.18 // Kaiserslautern // Kammgarn

Schon die neue BRAVO geholt? Nein? Dann am zum nächsten Kiosk!