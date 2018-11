Mike Singer: Jetzt verlässt er Deutschland!

Mike Singer macht es wirklich: Er verlässt Deutschland! Wir haben gefragt, wie lange er in Amerika bleibt und was er so vorhat …

Mike Singer verlässt Deutschland!

Mike Singer ist in Deutschland schon längst ein Mega-Star: Der junge Sänger beendete erst kürzlich seine "Deja Vu Tour" – ein voller Erfolg! Ausverkaufte Hallen, süße Traditionen und sogar eine Live-Castingshow präsentierte der Sänger seinen Fans. Nach seiner Tour folgt jetzt die wohlverdiente Pause. Schon im April verriet Mike gegenüber BRAVO, dass er nach seiner Tour Deutschland verlassen werde, um nach Amerika zu ziehen. Und seine Fans? "Ich bin zwar erst mal eine lange Zeit weg und werde keine Shows mehr spielen, aber ich weiß, dass meine Fans mich in allem unterstützen", verrät Mike weiter im Interview, "Es ist eben mein großer Traum, in Los Angeles zu leben, den ich mir jetzt, nach vier Jahren harter Arbeit, erfüllen werde. Einer Sache kann sich #TeamSinger jedoch gewiss sein: Ich werde euch nie hängen lassen!" So wie wir Mike kennen, sind wir uns da ganz sicher!

Das sind Mikes Pläne für Amerika!

Am Wochenende hat Mike Singer außerdem den MTV EMA als "Best German Act" gewonnen – Gratulation! Natürlich hat er den Preis persönlich im Empfang genommen und im exklusiven BRAVO-Interview auch ein paar Geheimnisse über seinen Aufenthalt in Amerika verraten: "Jetzt geht es für mich mach LA! Ich hab echt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich mich so freue. Dort haben wir ein Haus gemietet – mit dem ganzen Team natürlich!" Mike Singers FL-Gang ist wie eine zweite Familie für den talentierten Sänger. Wir sind uns sicher, dass sie dort eine unvergessliche Zeit haben werden. Aber wie lange bleibt Mike nun in Amerika und was sind seine Pläne? "Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir da bleiben, das wollen wir ganz spontan entscheiden", verrät Mike weiter, "aber auf jeden Fall werden wir ganz viel Musik machen!" Wir sind gespannt, wie lange wir Mike in Deutschland vermissen werden. Eins ist jedoch klar (und das macht seine Abwesenheit ein kleines bisschen leichter): Wenn er wiederkommt, wird es wohl neue Musik geben – und das können wir kaum erwarten!

