Mike Singer: Das mag er an einem Mädchen überhaupt nicht!

Worauf steht eigentlich Mike Singer bei Mädels? Und was geht für den "Trip"-Sänger gar nicht? Er hat jetzt bei Instagram verraten, was ihn an einem Mädchen total stört …

Mike Singer: No-Go bei einem Girl

Mike Singer (19) ist zwar mega begehrt bei tausenden von Mädchen 💕, aber derzeit noch immer single ! In seiner Instagram-Story wurde der "Bonnie ohne Kleid"-Sänger jetzt gefragt, was er an einem Mädchen gar nicht mag 🙊 – also was ihn beim Dating abstoßen könnte. Mike schreibt dazu: "Ich mag es gar nicht, wenn Frauen wie Männer reden (z.B. Digga und sowas sagen haha), ungepflegt sind, nicht loyal sind und keine eigenen Ziele im Leben haben". Scheinbar hat also kein Girl mit einer dieser Eigenschaften eine ernsthafte Chance bei Mike.

Mike Singer: Hier spricht er über seine Ex-Freundin! 💔

Was ihn hingegen an einem Girl fasziniert, verriet uns Mike im exklusiven Interview zu seinem aktuellen Album " TRIP ": "Ich liebe selbstbewusste Frauen! Starke Girls ziehen mich irgendwie an", meint der 19-Jährige. Im Song "Durch die Nacht" verarbeitet er übrigens eine schwere Zeit und singt über die Trennung von seiner Ex-Freundin . "Zu der Zeit hatte ich echt Liebeskummer", verrät Mike. "Ich saß nachts im Auto, es hat geregnet, und ich bin nur rumgefahren. Als mir die Song-Idee kam, bin ich dann direkt ins Studio. Es ist echt eine traurige Geschichte: Man hat sich getrennt, und im Song denke ich immer noch über sie nach." Doch heute geht es dem Künstler zum Glück schon wieder besser. Er sagt: "Jetzt bin ich zum Glück über meine Ex hinweg!"

Mike Singer: Tinder-Dates? 😏

Auch wenn wir ihn meistens als Bad Boy 😎 erleben, steckt scheinbar doch ein wenig Romantiker 😍 in Mike Singer. Im BRAVO-Talk sagte er nämlich: "Wenn ich ein Girl wirklich mag, würde ich ihr am liebsten die ganze Welt schenken!" Wie cute! Dann hoffen wir, dass Mike bald die Richtige findet – das Geheim-Rezept für eine funktionierende Beziehung scheint er schon gefunden zu haben: "Vertrauen und Ehrlichkeit sind das Wichtigste in einer Beziehung! Wenn das nicht klar ist, kann es nicht klappen. Denn merke: Lügen kommen immer raus!" Wo er seine Traum-Prinzessin finden wird, steht noch in den Sternen! Wahrscheinlich läuft sie ihm eher zufällig über den Weg – denn die Dating-App Tinder scheint eher nicht so Mikes Ding zu sein. Er gesteht: "In Amerika habe ich mir die App aus Spaß runtergeladen! Ein Date hat sich aber nicht ergeben."

