Mike Singer bei "The Masked Singer"?

"The Masked Singer" auf ProSieben

Seit gestern (10. März 2020) läuft endlich wieder die beliebte TV-Show "The Masked Singer" auf ProSieben. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr können Fans wieder fleißig mitraten, welche Stars sich unter den aufwendigen Kostümen verstecken. Die erste Maske ist gestern schon gefallen. Sängerin Stefanie Heinzmann war "der Dalmatiner"! Eine große Überraschung für alle, denn damit hat wirklich niemand gerechnet. Weiter im Rennen sind: "Das Faultier", "Das Chamäleon", "Der Drache", "Der Hase", "Der Roboter", "Die Fledermaus", "Die Kakerlake", "Die Göttin" und "Der Wuschel" – besonders bei Letzterem sind sich Fans ziemlich sicher, dass es sich um Mike Singer handelt. Kann das sein? Seht euch hier das erste Hinweis-Video zum "Wuschel" an:

"The Masked Singer": Ist Mike Singer "Der Wuschel"?

#TeamSinger ist sich sehr sicher, dass Mike Singer "Der Wuschel" bei "The Masked Singer" ist! Der "Taub"-Sänger hat eben eine sehr treue Fanbase, die seine Stimme sehr gut kennt und schon lange darauf wartet, dass Mike Singer sie mit neuer Musik überrascht. In dem Video-Hinweis spricht vor allem eine Sache ganz besonders für Mike: Der Agent könnte nämlich sein Manager sein, der Mike entdeckt hat und mit ihm zusammen an seiner Karriere als Musiker gearbeitet hat. Jury-Mitglied Rea Garvey sagte, es höre sich ein bisschen so an, als sei die Person in einer Boyband gewesen, die sich dann aus irgendwelchen Gründen aufgelöst hat. Sogar das könnte passen, schließlich hat Mike früher viel Musik mit seinen "The Voice Kids"-Freunden Keanu, Lukas Rieger, Mario Novembre und Julian gemacht. Auch die Vorliebe für Musik aus den 80er und 90er Jahren passt, schließlich ist Michael Jackson Mikes größtes Idol! Ob auf Instagram, YouTube oder in der ProSieben-App, in der man live während der Sendung abstimmen kann, die meisten tippen auf den "Trip"-Künstler. Mike Singers Teilnahme wäre echte eine Mega-Überraschung für seine Fans. Weitere Kandidaten, die in der TV-Show und der App vermutet werden, sind unter anderem: Daniele Negroni, Prince Damian, Adel Tawil und Teddy Teclebrhan. Aber schaut euch einfach mal den Auftritt an, das ist vermutlich der größte Hinweis, denn die Stimme kennen und lieben wir doch alle. 🙊 Die Auflösung gibt es vermutlich in einer der nächsten Folgen oder (wenn ihr fleißig mitvotet) hoffentlich erst im großen Finale – wir drücken die Daumen und sind gespannt, wer sich wirklich darunter versteckt!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!