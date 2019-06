Mike Singer: Das ist seine Urlaubs-Tradition

Mike Singer: Urlaub auf Mallorca

Zur Zeit lässt Mike Singer es sich im Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca gut gehen. Und das hat er sich verdient! Denn der "Warum"-Sänger hat dieses Jahr ganz schön hart gearbeitet. Mehr als 80 Songs hat Mike im Studio aufgenommen und vor Kurzem sein neuestes Album "TRIP" veröffentlicht. Doch was macht Mike, um sich mal richtig zu entspannen? Uns hat er es im BRAVO-Talk verraten …

Mike Singer: BFF Fabi immer dabei

Als wir Mike Singer fragen, wie er am besten Abstand von all dem Arbeits-Stress bekommt, antwortet er mit: "Im Winter war ich oft mit meinem besten Freund Snowboard fahren. Das tut mir immer mega gut, das ist so geil! Du bist nicht am Handy, du bist so auf nem Berg und genießt einfach den Ausblick, das Fahren ist mega schön … Aber im Sommer bin ich gerne einfach nur am See." Und da darf ganz klar einer nicht fehlen: Mike bester Freund Fabi! Klar, dass auch er jetzt im Mallorca-Urlaub an Mike Singers Seite nicht fehlen darf. Im Interview im April sagt uns Mike schon: "Ich habe schon ganz viel mit meinem Kumpel geplant." Großartige Tages-Pläne, scheint der Pop-Star aus Offenburg allerdings nicht zu haben. Sein Ziel? "Einfach ein bisschen Urlaub machen, chillen … Trips mit meinen Freunden sind immer der Hammer."

Entspannung bei Mike Singer: Urlaubs-Tradition

Schon seit Jahren ist Mike mit seinem BFF und Kumpel Fabi befreundet – Fabi gehört sogar schon fast zur Familie Singer! Mike erinnert sich lachend: "Letztes Mal sind auch meine Eltern nach Mallorca geflogen und Fabi und ich sind einfach so ein paar Tage später nachgekommen. Das ist halt geil, da er sich auch so gut mit meiner Familie versteht, kann ich ihn immer mitnehmen." Das klingt nach echten #Friendship-Goals! 😍

Hier siehst du sogar ein Video von Mike, das Fabi aufgenommen hat:

