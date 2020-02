Mike Singer überrascht mit neuer Musik!

Mike Singer: Song aus dem Urlaub

Chillen auf den Malediven – was gibt es besseres? Nachdem Mike Singer erst kürzlich verraten hat, was seine Urlaubs-Tradition ist, postet er seit einigen Tagen regelmäßig Fotos und Storys aus dem Urlaub. Wer Mike Singer kennt, weiß, dass er seine Fans gerne mal überrascht. Mit seinem letzten Video auf Instagram, hat er Fan-Herzen zum Schmelzen gebracht …

Mike Singer: Bald gibt's neue Musik

Knapp ein Jahr ist es her, dass Mike Singer neue Musik rausgebracht hat. In seinen Instagram-Storys hat der Sänger in letzter Zeit immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass er schon sehr bald an neuer Musik arbeiten wird. Um genau zu sein, geht es für ihn direkt nach dem Urlaub wieder ins Studio! Um seine Fans schon mal darauf einzustimmen, hat er eine Akustikversion seines Songs "Durch die Nacht" gepostet und in den Kommentaren sind sich alle einig: Gänsehaut pur! Viele Fans wünschen sich außerdem, mal wieder ein paar ruhigere Songs von Mike, nachdem "Trip" hauptsächlich von krassen Beats geprägt war. Wir finden auch, dass sanfte Melodien perfekt zu seiner gefühlvollen Stimme passen und sind sehr gespannt auf seine neuen Tracks!

