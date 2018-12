Mike Singer: So krass war der Dreh zu „Taub“

Die meisten von euch haben ihn sicher schon gesehen: Den Videoclip zu Mike Singers neustem Song „Taub“! Doch was vor der Kamera so easy aussieht, ist in Wirklichkeit total aufwändig!

So heftig ist Mike Singers neues Video

Das Video zu Mike Singers neuem Track „Taub“ ist mega spektakulär: Einmal steht der 18-Jährige mitten in Las Vegas auf einem Wolkenkratzer, dann cruist er in einem fetten Mercedes-Benz-Cabrio durch die „Stadt der Sünde“ und in einer weiteren Szene fährt er bei Höchstgeschwindigkeit in einem Wüstenbuggy durch die Wüste. Dabei wirbelt Mike ordentlich Sand und Staub auf und wirkt einfach im ganzen Clip nur mega lässig. Doch hinter dem Dreh dieses Videos steckte harte Arbeit! Das zeigt jetzt das Making Of zum „Taub“-Video auf YouTube!

Co-Star verrät, wie schwierig der Dreh war

Sobald die Idee zu einem Videoclip steht, geht es erst mal an die Organisation – denn in den meisten Fällen kann natürlich nicht so einfach drauf losgedreht werden. Es müssen passende Locations gefunden und Drehgenehmigungen eingeholt werden! Auch im Fall von Mike Singer war es nicht unbedingt einfach, die Idee zum Clip für „Taub“ in die Wirklichkeit umzusetzen. Denn das Video sollte sich in Las Vegas abspielen! „In Las Vegas zu filmen, ist nicht gerade unkompliziert", verriet der US-amerikanische Schauspieler Adrian Zaw (34) im Making Of. „Drehgenehmigungen zu bekommen, auf den vollen Straßen zu filmen und Helikopteraufnahmen zu machen…“ - das alles ist gar nicht so leicht! Adrian spielt selbst eine Rolle im Clip und weiß daher genau, wovon er spricht.

Mike Singer: In jeder Situation ein Vollprofi

Doch Genehmigungen einholen und Auto-Szenen drehen ist natürlich noch längst nicht alles! Dazu kamen noch Drohnenaufnahmen in der Wüste und wilde Kameraverfolgungsfahrten! Besonders krass: Mike und seine Crew drehten einen Teil des Videos sogar im Penthouse des ehemaligen amerikanischen Profiboxers Floyd Mayweather junior (41), von dessen Dachterrasse aus man eine Aussicht auf den kompletten Las Vegas Strip hat!

Doch bei alldem blieb einer immer cool: Mike Singer! „Er ist ein junger Künstler, der wahnsinnig professionell und erwachsen arbeitet und dabei ein großes Talent besitzt“, sagte sein Co-Star über Mike. „Die Wüste ist kalt… es ist staubig und dreckig. Aber Mike ist super enthusiastisch und dreht Wiederholungen von Szenen wieder und wieder! Obwohl sein Gesicht komplett voll ist mit Staub und Dreck“, schwärmte Adrian Zaw über den Sänger. Und das Ergebnis kann sich sowas von sehen lassen!

