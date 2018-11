Mike Singer: Neues Album "Trip" + Single angekündigt

Mike Singer überrascht seine Fans mit einem neuen Album und der neuen Single "Taub"

Mike Singer: Neues Album und Single angekündigt

Nachdem Mike Singer seine "DeJa Vu"-Tour im November beendet hat, wollte der erfolgreiche Sänger eigentlich für ein paar Monate nach Los Angeles ziehen, um an neuer Musik zu arbeiten. Beim MTV EMA in Bilbao/Spanien verriet er uns noch im Interview: "Jetzt geht es für mich nach Los Angeles. Ich hab echt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich mich so freue." Und eigentlich hatte der 18-Jährige auch vor, einige Zeit in Kalifornien zu bleiben: "Wir wissen noch nicht, wie lange wir da bleiben. Das wollen wir ganz spontan entscheiden." Doch jetzt die Mega-News! Mike Singer ist zurück in Deutschland und hat sein neues Album "Trip" und die Single "Taub" angekündigt!

Neue Mike Singer Musik schon im November

Bereits vor ein paar Tagen teaste Mike Singer eine mysteriöse Überraschung an. Jetzt überraschte der "Karma"-Sänger am Dienstagabend seine Fans tatsächlich mit einer krassen Ankündigung auf Instagram. So schreibt er: "Diesen Sommer haben meine Crew und ich über 80 Songs geschrieben und aufgenommen. Die besten 12 davon möchte ich jetzt so schnell wie möglich mit euch teilen! Deswegen habe ich nicht nur meine Zeit in Amerika unterbrochen, sondern ein Geschenk an EUCH! Wie ich schon am Samstag angekündigt habe, könnt ihr ab Freitag, den 30.11.2018 mein neues Album „TRIP“ vorbestellen." Wahnsinn!

Neue Single "Taub" ab Freitag im Handel

Und weil das neue Album "Trip" erst im nächsten Jahr erscheint, gibt es ab Freitag schon die neue Mike Singer Single "Taub". Wir sind uns sicher, dass Mike sich auch mit dieser Nummer wieder übertreffen wird und sich mit seinem Sound weiterentwickelt. Wir können es kaum erwarten, bis die Single am Freitag erscheint!