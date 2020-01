Happy Birthday Mike Singer!

Es ist der 20. Januar und ihr wisst, was das bedeutet: Happy Birthday Mike Singer! Der "Trip"-Sänger feiert am 20. Januar 2020 seinen 20. Geburtstag – ganz schön witzig, oder? Mike Singers Instagram-Account hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert – zum Positiven! Der Sänger postet viel mehr Momentaufnahmen aus seinem Privatleben, was von den Fans total gefeiert wird. Natürlich postete er auch einige Eindrücke von seinem Geburtstag …

Mike Singer: So feiert er seinen 20. Geburtstag

Hier ein paar Birthday-Posts aus Mikes Story. Instagram/@mikesinger

Dass Mike Singer ein Familienmensch ist, wussten wir schon alles. Deshalb wundert es uns nicht, dass er seinen Geburtstag mit seinen besten Freunden und der Familie gefeiert hat. In seiner Story repostete er ein paar Videos und Fotos von seiner Party, darunter auch ein süßes Bild von ihm und seiner Mama mit dem Kommentar "Mama, mein Ein und Alles" – so süß! Aber es gab noch einen anderen Grund zu feiern, denn nur einen Tag vorher am 19. Januar ist Mikes Album "Deja Vu" zwei Jahre Alt geworden, wie schnell die Zeit vergeht! Deshalb teilte er auch fleißig Videos von Fans, die ihm zu seinen Erfolgen gratulierten. Aber es gibt noch eine Mega-Überraschung für alle Fans von Mike Singer: In seinen Storys verstecke er nämlich Bilder aus dem Studio und Hinweise auf neue Musik. Es ist also ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr noch neue Songs von Mike bekommen – vielleicht ja sogar ein ganzes Album? Wir können es jedenfalls kaum erwarten und hoffen sehr, dass Mike seinen Geburtstag heute noch in vollen Zügen genießt.

