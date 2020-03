Seine angebliche Freundin ist auch ein Instagram-Star!

Während seinem Urlaub auf den Malediven überrascht Mike Singer seine Fans nicht nur mit neuer Musik.Nach 4 Jahren Single-Dasein, soll es wieder um den Sänger geschehen sein. Erst 2018 kam heraus, dass Social Media-Star Lena und er 2016 einige Monate zusammen waren. Nun soll Mike endlich wieder happy in love sein 💑 Zwar gab es schon öfter Gerüchte, beispielsweise wurde Mike Singer auch eine Liason mit Rapperin Eunique nachgesagt. Jetzt soll es aber sogar Beweise geben und Mike Singers Fans sind sich sicher: Mike und Instagram-Star Sophie Lilian Marstatt haben was am Laufen!

Auf Mike Singer Spiegel-Selfie ist im Hintergrund Sophies pinke Handtasche zu sehen. Instagram @mikesinger

Mike Singer: Erster gemeinsamer Liebesurlaub auf den Malediven?

In seiner Instagram-Story postete Mike Singer, aus seinem Urlaub auf den Malediven, ein Selfie vor dem Spiegel. Darauf zu sehen: Sophie Marstatts pinke Handtasche, die sie selbst zuvor auf ihrem eigenen Instagram-Account gepostet hatte. Angeblich waren die beiden auf den Malediven nämlich in ihrem ersten gemeinsamen Liebesurlaub. Gerüchten zufolge kursierten im Internet auch mehrere Beweisbilder, die die beiden knutschend im Meer und beim gemeinsamen Feiern im Club zeigten. Inzwischen wurden diese jedoch gelöscht. Ob Sophie wirklich Mike Singers neue Freundin ist, wissen wohl nur die beiden. Wir würden es ihm auf jeden Fall gönnen 😍

