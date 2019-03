Was läuft zwischen Mike Singer und Rapperin Eunique?

Mike Singer und Eunique: Fotos aufgetaucht

Große Aufruhr um Mike Singer (19)! Es sind Paparazzi-Bilder von dem "Karma"-Interpreten und der Hamburger Rapperin Eunique (23) aufgetaucht. Sind diese Bilder wirklich echt und was läuft da zwischen den beiden Künstlern? Musik verbindet ja bekanntlich. Gut möglich, dass die beiden was miteinander am Laufen haben. Im exklusiven Interview hat uns der 19-Jährige verraten: "Ich würde mich freuen, wenn ich eine Freundin hätte, aber ich suche nicht danach. Wenn es passiert, dann ist es schön. Wenn nicht, dann ist es eben nicht der richtige Zeitpunkt."

Auf einem Parkplatz wurden Mike Singer und Rappering Eunique von Fotografen erwischt. Bahnt sich da was an? privat

Mike Singer und Eunique: Was geht da?

Obwohl man die beiden bisher noch nie öffentlich zusammen gesehen hat, scheint es zwischen Mike und Eunique eine enge Verbindung zu geben. So haben sich die beiden Musiker in letzter Zeit regelmäßig auf ihren Social-Media-Plattformen gepusht. Sowohl Mike als auch Eunique sind beide für den About You Award in der Kategorie "Music" nominiert – auf Insta haben sie für den jeweils anderen zum Voting aufgerufen. Wir sind gespannt, was zwischen den beiden wirklich geht und bleiben für euch dran …

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: