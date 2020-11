Fairuz kommt aus München

Geboren wurde die Deutsch-Marokkanerin am 26.8.1996 in München. Schon als Kleinkind war es Fairuzs großer Wunsch, Sängerin zu werden: „Ich singe schon, seitdem ich sprechen und denken kann. Das gehörte immer zu meinem Leben dazu“, erklärt sie im BRAVO-Interview.

Fairuz: Mit Wincent Weiss bei „DSDS“

2013 entschied sich die damals 16-jährige Fairuz bei der 10. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mitzumachen. Mit Erfolg: Neben Wincent Weiss und Beatrice Egli überzeugte die Münchnerin die Jury und schaffte es bis in den Recall auf Curacao. Am Ende gelang ihr mit Platz 11 nicht der Einzug in die Live-Shows, aber das war im Nachhinein besser so: „Der Rauswurf hat mich damals total getroffen. Aber nur so kam ich zu meinen jetzigen Plattenvertrag. Das bedeutet: Immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue – vielleicht sogar eine bessere!“

Bevor sie solo durchstarteten, nahmen Fairuz und Wincent Weiss bei der 10. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil! RTL

Ausbildung zur Speditionskauffrau

Bevor sich Fairuz komplett auf die Musik konzentrierte, schlug sie nach der Realschule einen komplett anderen Weg ein und machte eine Ausbildung zur Speditionskauffrau. Danach holte Fairuz ihr Abitur nach und machte 2020 ihren Abschluss mit 2,8!

Fairuz: Ihre Label-Kollegen sind Loredana, Apache 207 und Céline

Das Fairuz Talent hat, wurde auch schnell dem Label TwoSides und dessen Chef, Rap-Superstar Bausa, klar und nahm die Sängerin 2019 als erste Frau unter Vertrag. Und da ist Fairuz in erfolgreicher Gesellschaft: Neben Loredana, Apache 207 und Céline werden auch Shindy, Bausa, Azet und Zuna von dem Label unterstützt. Ob es wohl bald ein Feature mit einem ihrer Kollegen gibt …

2019 veröffentlicht Fairuz ihre erste EP „Nasib“

Kurz nachdem Fairuz bei TwoSides unterschrieben hat, veröffentlichte sie ihre erste Single mit dem Namen „Diva“ und kurz darauf die EP „Nasib“, deren Song auf Spotify schon um die 1,5 Millionen Mal gestreamt wurden.

Stars wie Mark Forster supporten Fairuz

Die Liste an Stars, die Fairuz feiern, ist lang: Neben Superstars wie Mark Forster unterstützen auch Musiker wie Hava, Mel und Fero die Karriere der 24-Jährigen.

Fairuz auf TikTok

Auch auf TikTok (@Fairuz.musik) läuft es bei Fairuz! Mittlerweile hat die Singer-Songwriterin über 1 Million Likes auf ihre Videos generiert. Mit gefühlvollen Cover-Songs aber auch lustigen Content bringt sie viel Abwechslung in ihren Feed – auf jeden Fall auschecken!

Fairuz schreibt Songs für andere Künstler

Neben Songs für sich, schreibt Fairuz auch Tracks für andere Musiker. Gerade hat sie zum Beispiel an der Debüt-Single für die neue Power-Girlgroup Femme5 gearbeitet.

Fairuz hat keine Vorbilder

Richtig gehört, die Durchstarterin hat kein wirkliches Vorbild: "Ich liebe aber die Songs von Drake und Jorja Smith", verrät sie im BRAVO-Talk. Auch die Tracks ihrer Label-Kolleginnen Loredana und Céline feiert die 24-Jährige.

Fairuz: Neue EP im Frühjahr 2021

Das ganze vergangenen Jahr arbeitete Fairuz an ihrer zweiten EP, mit der sie mit Unterstützung ihres Labels den großen Durchbruch schaffen will. Sechs Tracks wird es auf der Platte geben, die im Frühjahr 2021 erscheinen soll. Wir sind gespannt und freuen uns!

