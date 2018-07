Pietro Lombardi verändert sein Leben

Pietro Lombardi (26) ist gerade voll motiviert, einige Dinge in seinem Leben zu verändern – an oberster Stelle steht dabei sein Körper!

Pietro Lombardi wird zum Fitness-Freak

Einen schlechten Body hat Pietro Lombardi („Phänomenal“) auf keinen Fall. Zufrieden ist der Sänger damit aber trotzdem nicht! Deshalb arbeitet der ehemalige DSDS-Gewinner jetzt mit Hochdruck daran, noch besser in Shape zu kommen. Um sein Ziel zu erreichen, zieht Pietro ein striktes Programm durch: Jeden Tag Sport und ein strenger Ernährungsplan stehen dabei an oberster Stelle.

Pietros größter Wunsch bleibt unerfüllt

Wie bei den meisten anderen Menschen ist es ein Urlaub, den Pietro in Aussicht hat und der ihn jetzt gerade besonders anspornt. In Badehose bzw. im Bikini will man doch schließlich so gut wie möglich aussehen! „So Leute, es sind noch vier Wochen bis zum Urlaub – die Diät läuft! Ich schwörs, ich hab so Bock auf nen Cheat-Day, aber noch nicht! Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für“, verriet der Sänger in seiner Instagram-Story und gab zu: „Ich wünsch mir mal wieder so nen richtigen Burger…“ Doch dieser Wunsch bleibt vorerst unerfüllt. Pietro zieht es also voll durch und gönnt sich keine Ausnahmen.

Besonders krass: Nach dem täglichen Fitness macht er zu Hause noch 200 Sit Ups. Respekt! Und ein bisschen hat sich sein Ehrgeiz auch schon ausgezahlt: 1,5 Kilo hat er bisher abgenommen – aber da müssen seiner Ansicht nach noch mehr Kilos purzeln. Na dann heißt es wohl weiter schwitzen, lieber Pietro!

Neuer Body, neue Liebe?

Wer weiß, vielleicht bringt das harte Training ja sogar noch eine weitere Veränderung in Pietros Leben mit sich? Der Sänger kommt natürlich auch so schon super bei den Ladies an - aber spätestens mit seinem heißen Beach-Body kann ihm bestimmt kaum noch ein Girl widerstehen. Und wer mit seinem Aussehen rundum zufrieden ist, geht doch auch gleich viel selbstbewusster durchs Leben - und das kann natürlich auch beim Flirten von Vorteil sein. Jetzt, wo seine Ex, Sarah-Lombardi (25), wieder neu verliebt ist, wäre es doch auch mal an der Zeit für eine neue Frau in Pietros Leben…

i feel happy when you are 💕 Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Jul 1, 2018 um 5:39 PDT

Schon die neue BRAVO geholt? Wenn nein, ab zum Kiosk :)