Dieser DSDS-Star hat die Songs von Katja Krasavice geschrieben

Seit Katja Krasavice letzten Freitag ihren neuen Song „Sextape“ veröffentlichte, fragen sich viele, wer den Hit geschrieben hat! Große Überraschung: Es war dieser DSDS-Star …

„Sextape“ von Shindy?

Am 10. August, also letzten Freitag und gleichzeitig auch Katjas 22. Geburtstag, erschien ihr neues Lied „Sextape“. Der Ohrwurm stieg sofort auf Platz 1 der iTunes-Charts ein und hat inzwischen sogar schon unglaubliche 5,8 Millionen Views auf YouTube! Damit folgt der Song dem Erfolg von Katjas ersten zwei Hits „Doggy“ und „Dicke Lippen“, die jeweils 21 Millionen und 12 Millionen Aufrufe haben. Krass! Viele fragten sich deshalb natürlich schon seit längerem, wer diese Mega-Songs schreibt. Auch wenn man es bei den Texten nämlich vermuten könnte, war es Katja nicht. Gerade zum Release von „Sextape“, wurden jetzt eine Menge Theorien über den Schreiber des neuen Hits aufgestellt. Ganz oben auf der Liste der Verdächtigen: Shindy! Viele Fans meinten nämlich eine deutliche Ähnlichkeit des Liedes zu älteren Songs des Rappers zu erkennen, doch Fehlanzeige! Ein anderer steckt hinter den Texten …

DSDS-Star schreibt Katjas Songs

Und zwar: DSDS-Star Robin Wick! Der damals 17-Jährige nahm 2014 an der 11. Staffel der Castingshow teil, doch flog noch vor den Live-Shows raus. Bekannt wurde der Sänger aber schließlich durch Facebook- und Insta-Videos, in denen er im Auto seine eigenen Texte zu Melodien von bekannten Songs singt und rappt. Dass Robin also ein cooler Songwriter ist, war bereits klar, doch dass der Ex-DSDS-Star auch für Katja geschrieben hat, ist definitiv eine Überraschung! Auf Spotify ist sogar zu sehen, dass Robin nicht nur für den Text des neuen Hits „Sextape“ verantwortlich ist, sondern auch bereits an den Lyrics für „Doggy“ und „Dicke Lippen“ mitgearbeitet hat! Wow, das hätten wir echt nicht erwartet! Der Produzent für die Tracks war übrigens kein geringerer als Stard Ova, der vor kurzem auch an Kay Ones Hit „Señorita“ mitarbeitete. Klar ist auf jeden Fall, dass Katja, Robin und Stard Ova mit allen drei Songs einen Volltreffer gelandet haben!

