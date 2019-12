Capital Bra sorgt für Aufsehen

Capital Bra ist als Gängster-Rapper bekannt. Doch, dass er auch eine weiche Seite hat, zeigte er spätestens beim gemeinsamen Hit "110" mit Pop-Künstlerin Lea. Dieser Song war für die meisten seiner Fans wohl einer der größten Überraschungen und sorgte schnell für Begeisterung. Auch sonst erzielt er mit seinen Rap-Hits krasse Erfolge. Dabei eckt er allerdings auch immer mal wieder mit anderen Künstlern an. Erst im Januar sorgte er dabei für mächtig Aufsehen. Damals trennte sich Capital Bra von Bushido und seinem Label EGJ. In einem Insta-Video erklärte er damals: "Das hier ist kein Promo-Move, das hier ist ganz traurig. Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Label-Boss mit der Polizei arbeitet. (…) Jetzt scheißt er Leute an, die Leute gehen in den Knast. Ich bin nicht für sowas. Es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat. (…) Die Polizei ist jetzt dein Team!" Krasse Ansage! Nun sorgt er in seiner neusten Insta-Story wieder für Gesprächsstoff. Diesmal hat er allerdings nur ein Repost mit einem Herz und Kuss-Smiley versehen. Doch Fans vermuten seitdem: Mit dieser YouTuberin könnte bald ein gemeinsames Projekt entstehen.

Instagram, Capital Bra

Gemeinsames Projekt mit YouTuberin Sonny Loops?

Sein Song "Benzema" entwickelte sich schnell zu einem seiner größten Hits. Auch YouTuberin Sonny Loops Loops scheint seinen Song krass zu feiern. In ihrer Insta-Story postete die 24-Jährige den Song von Capital Bra. Dabei zitierte sie einen Teil seines Songs und markierte den Rapper anschließend. Dieser ließ es sich natürlich nicht nehmen und repostete ihre Story. Doch nicht nur das: Er kommentierte sogar mit einem Herz und Kuss-Smiley. 😍 Bahnt sich da etwa ein gemeinsames Projekt der beiden an? Das hoffen auf jeden Fall die Fans. Dass es nicht ganz so abwegig ist, bewies Capi schon des Öfteren. Sein größter Wunsch, ein gemeinsamer Song mit Helene Fischer ging dabei bisher allerdings noch nicht in Erfüllung. Wir sind gespannt, ob und was sich mit YouTuberin Sonny Loops ergeben wird.

