Wincent Weiss: Hier macht er Urlaub

Nach einer langen und erfolgreichen Tour gönnt sich der "Kein Lied"-Sänger einen kleinen Tapetenwechsel. Erst hat sich Wincent Weiss die Haare abrasiert, danach ist er in den Urlaub geflogen. Vor ca. einer Woche ist der Sänger nach Indien gereist. Kurz vor Abflug hat Wincent Weiss noch in seiner Story erklärt, warum er aktuell so inaktiv auf Instagram ist und was seine Pläne für 2020 sind. Uns wundert es nicht, dass er weiterhin etwas inaktiver ist, schließlich will man im Urlaub auch etwas abschalten. Doch auch in seiner Freizeit meldet er sich mit kleinen Updates aus dem Urlaub: "Liebe Grüße aus Indien! Pure Armut hier aber trotzdem hat jeder ein Lächeln im Gesicht. So viele Eindrücke in so wenigen Tagen", schrieb er zu seinem ersten Post aus Indien.

Wincent Weiss: So lustig macht er Urlaub

Den Urlaub verbringt Wincent Weiss übrigens mit seinem Fotografen Paul Hüttemann, mit dem er auch privat sehr gut befreundet ist. Vor einigen Stunden kam jetzt ein Update aus dem Bro-laub: "Nach interessanten Tagen in Indien spontan ins Warme geflogen. Heute mit dem Fahrrad eine Insel erkundet! @huettehuette hat den Sonnenbrand seines Lebens und ich kriege den Druckausgleich im Wasser nicht hin? Hat jemand Tipps? Wir beide haben heute Morgen das Frühstück verschlafen.. Dumm und Dümmer auf Reise." Das klingt nach einer ziemlich lustigen Zeit unter Freunden. Wo genau die Jungs aktuell unterwegs sind, haben sie bisher noch nicht verraten, aber die Locations sehen traumhaft aus! Wir hoffen, dass die beiden den Urlaub weiterhin genießen können und nicht auch noch das Mittagessen verschlafen. 😜

