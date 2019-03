„Pretty Little Liars“-Star setzt Wincent Weiss auf Blumenstrauß

PLL-Star pimpt Insta-Story mit Wincent Weiss

Diese beiden hätten wahrscheinlich die wenigsten auf irgendeine Weise miteinander in Verbindung gebracht. Doch Troian Bellisario (33) postete gestern in ihrer Instagram-Story einen exotischen Blumenstrauß und verzierte das Foto gleich mit zwei GIFS, die wohl ausdrücken sollten, dass sie von der ausgefallenen Pflanze ziemlich beeindruckt war. Und da kommt Wincent Weiss ins Spiel, denn es sind seine GIFS, die die Schauspielerin sich dafür ausgesucht hatte. Troians 12 Millionen Instagram-Abonnenten konnten so also Wincent Weiss auf ihren Blumen bewundern. Kein Wunder, dass der 26-Jährige da selbst nicht schlecht staunte, als er sich in der Insta-Story des „Pretty Little Liars“-Stars entdeckte. „Danke, dass du mich auf deine Blumen gesetzt hast“, kommentierte der „Irgendwie anders“-Interpret total begeistert. Ob Troian wohl weiß, wen sie da in ihre Insta-Story gepackt hat? 😃

