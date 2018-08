Heiße Küsse: Cara Delevingne knutscht „PLL”-Star Ashley Benson

Wow, diese Neuigkeiten sind eine echte Liebessensation! Supermodel Cara Delevingne und „Pretty Little Liars”-Star Ashley Benson sollen ein Paar sein!

Cara Delevingne und Ashley Benson total verknallt

Das hätten wohl die wenigsten erwartet, doch offenbar sind Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (28) total ineinander verknallt. Die beiden Beauties wurden in den letzten Monaten bereits mehrmals händchenhaltend und knutschend von Paparazzi geknipst! Schon im Mai erweckten die beiden den Eindruck, als wären sie ein Pärchen – denn da verließen sie Hand in Hand ein Restaurant in New York und gingen gemeinsam in ein Hotel.

NYC🖤 Ein Beitrag geteilt von Ashley Benson Cara Delevingne (@ashleyandcaraphotos) am Mai 30, 2018 um 1:03 PDT

Jetzt wurden Cara und Ashley dabei erwischt, wie sie am Flughafen von London heiße Küsse austauschten, während sie auf ein Taxi warteten. Das Topmodel und die PLL-Darstellerin („Hanna Martin“) scheinen also eindeutig mehr als nur gute Freundinnen zu sein. Ein weiteres Anzeichen dafür ist die Kette mit einem „C“- und einem „A“-Anhänger, die Ashley Benson seit neustem um den Hals trägt. Ziemlich wahrscheinlich, dass das „C“ für „Cara“ und das „A“ für „Ashley“ steht, oder?

Ein Beitrag geteilt von Ashley Benson (@ashleybenson) am Aug 10, 2018 um 6:38 PDT

Was ist mit Caras angeblicher Freundin Paris Jackson?

Cara Delevingne und Ashley Benson standen im Frühjahr gemeinsam für den Film „Her Smell“ vor der Kamera, der voraussichtlich 2019 in die Kinos kommen soll. Gut möglich, dass es da zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen funkte! Während es für Ashley offenbar die erste Beziehung zu einer Frau ist, hat Cara da schon deutlich mehr Erfahrung gesammelt. Bis vor kurzem hieß es eigentlich noch, dass die 26-Jährige mit Paris Jackson, der Tochter des verstorbenen Superstars Michael Jackson, zusammen sein soll. Doch was auch immer da wirklich zwischen Cara und Paris gelaufen ist – die beiden haben auch jetzt noch ein mega inniges Verhältnis. Das beweisen einige zuckersüße Posts in Paris‘ Insta-Story, die sie jetzt nachträglich zu Caras Geburtstag am 12. August postete.

Instagram/parisjackson

„Ich bin so stolz auf dich und alles, was du machst. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben“, schrieb die 20-Jährige zu einem gemeinsamen Pic mit Cara.

Instagram/parisjackson

Check unbedingt auch noch die neue BRAVO :)