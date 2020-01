Wincent Weiss: Mit dieser Veränderung schockt er seine Fans

Zuletzt schockt Wincent Weiss seine Fans noch mit einer ganz anderen drastischen Veränderung: er rasiert sich nämlich die Haare ab und die ganze Fanbase trauert um seine Wuschelhaare. Doch seit dem Haar-Schock kam auf Insta nicht mehr viel von dem „Hier mit dir“-Interpreten. Sein letztes Bild postete Wincent am 6. Januar. Klar, dass seinen Followern die Social-Media-Abstinenz nicht entgangen ist. So schreibt ein Fan: „Ich vermisse eure lustigen Stories und hoffe, dass es bald in ne neue Runde Wincent vs. Kevin geht.“ Kevin ist übrigens sein Produzent, der zum Beispiel an Hits wie "Musik sein" oder "An Wunder" beteiligt war.

Das sagt Wincent selbst zu seiner Insta-Abstinenz

Doch was macht Wincent eigentlich die ganze Zeit? In seiner Insta-Story hab der Sänger kurzerhand ein Statement: „Wir sind gerade so grundsätzlich am Planen, was das Jahr so ansteht, was man machen kann. Ich plane mit Kevin ganz, ganz viel, was wir an Mucke machen können. Wir wollen auf jeden Fall neue Songs schreiben und viel im Studio sein dieses Jahr. Was wir live machen können 2020 und 2021 schon. Also es ist gerade ganz, ganz viel Meetings, rumsitzen, quatschen und relativ trockenes Zeug machen. Deswegen ist es gar nicht so spannend. (…) Aber ich habe auf jeden Fall Bock, wieder super kreativ zu sein!“ Und nach seiner Tour hat den Sänger auch die Urlaubslust gepackt. So war er Anfang des Jahres schon in Israel und fliegt heute weiter nach Indien.

