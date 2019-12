Wincent Weiss: Überraschung nach Tour-Ende

Mit seiner "Irgendwie Anders"-Tour war Sänger Wincent Weiss gerade in ganz Deutschland unterwegs und präsentierte sich auf der Bühne in seinem gewohnten lässigen Look! Doch nun sorgte der "Kaum Erwarten"-Star für einen kleinen Schock-Moment unter seinen Instagram-Abonnenten …

Wincent Weiss rasiert sich die Haare ab

Eigentlich kannte man Wincent Weiss, der in diesem Jahr für den BRAVO Otto 2019 nominiert ist, bisher nur mit seiner Wuschel-Mähne – doch damit ist jetzt Schluss. Spontan entschied sich der Sänger nämlich dazu, seine Haare komplett abzurasieren und präsentierte seinen neuen Look erstmals in seiner Insta-Story!

Ohne Haare präsentiert sich Wincent Weiss in seiner Instagram-Story Instagram.com/Wincentweiss

Die Wincent-Army reagiert gemischt

Nicht bei jedem Fan sorgt der neue Look von Wincent Weiss für Begeisterung. Viele wünschen sich seinen alten Haar-Style zurück. So schreibt ein Fan: "Schweigeminute für deine Haare, die ich so geliebt habe! :(" Ein anderer ergänzt: "Lässte deine geilen Haare wieder nachwachsen? Oder willst du das erstmal so lassen?" Aber es gibt auch positives Feedback: "Wow, dir steht echt jede Frisur. Sieht mega gut aus!"Wir finden es auf jeden Fall cool, dass Wincent mal etwas Neues ausprobiert. Schließlich gönnt er sich nach der Tour jetzt erst mal eh eine Auszeit. Und bis zu seinem Comeback im nächsten Jahr sind die Haare auch ganz bestimmt wieder nachgewachsen …

Check Wincent auf dem neuen BRAVO-Cover

Zum zweiten Mal strahlt Wincent Weiss vom BRAVO-Cover! In der Ausgabe gibt es ein spannendes Interview und ein cooles Poster des "Kein Lied"-Sängers. Hier kannst du das Heft ganz einfach online zu dir nach Hause bestellen.