Am 10. September war der Starttermin für den BTS-Film "Break the Silence: The Movie" in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern läuft der Film bereits im Kino. Nachdem die Tour der K-Pop-Stars wie viele andere Events und Konzerte wegen Corona abgesagt wurde, hatten sich die Fans umso mehr auf den Film gefreut. Denn so können sie ihren Idolen wenigstens ein bisschen näher sein und bekommen nie veröffentlichte Szenen sowie exklusive Interviews von den sieben BTS-Boys zu sehen. Doch eigentlich sollten auch dabei die Vorsichts- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Pandemie beachtet werden..

BTS-Fans halten keinen Corona-Abstand

Die Mitglieder der ARMY sind für ihren starken Zusammenhalt bekannt. Da überrascht es nicht, dass für sie auch das gemeinsame Anschauen des BTS-Kinofilms sehr wichtig ist und sie dabei von ihren Emotionen überwältigt wurden. Jedoch kursieren nun einige Videos im Netz, auf denen klar zu sehen ist, dass manche der Fans die Corona-Richtlinien nicht befolgen. So schreibt ein Twitter-User: "Wieso spricht keiner darüber, dass die BTS-Fans sich weigern Social Distancing einzuhalten, während sie den BTS-Film sehen?" und ein anderer fragt: "Wieso gehen BTS-Fans ins Kino und beachten nicht das Sicherheits-Protokoll während der COVID-19 Pandemie?". Es ist völlig verständlich, dass die ARMYs unbedingt die Doku sehen wollen, aber hoffentlich denkt der Großteil von ihnen an die Sicherheitsbestimmungen und nimmt sich KEIN Beispiel an den Videos.

@nypost @HollywoodLife Why is no one talking about how BTS fans are refusing to comply with social distancing as they watch a BTS movie? pic.twitter.com/P7TLGGgsDU — % (@thepercentiIe) September 12, 2020

Why are BTS fans going to the movies and disregarding safety protocol during this COVID-19 pandemic? pic.twitter.com/5hjcHSVOMH — % (@thepercentiIe) September 12, 2020

