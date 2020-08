BTS starten nach Corona wieder durch

BTS ist nicht zu stoppen: Gerade erst verkündete die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt, dass sie am 21. August eine neue Single releast und nach „Map of the Soul: 7“ noch in diesem Jahr ein weiteres Album veröffentlicht – Fan-Theorien zufolge schon im September! Und das ist längst nicht alles: Noch im selben Monat treten die Boys beim virtuellen iHeartRadio Music Festival auf und wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, werden sie außerdem am 30. August zum allerersten Mal bei den „MTV Video Music Awards“ auf der Bühne performen.

BTS: Neuer Kinofilm im September

Nun folgt der nächste Knaller für die ARMY: BTS kommt schon bald zurück in die Kinos! Nach ihrer Doku-Serie „Break the Silence“, die im Mai auf WeVerse erschien, wird es nun „Break the Silence: The Movie“ auf der großen Leinwand geben. Darin geht es um die „Love Yourself: Speak Yourself“-Welttournee, während der BTS unter anderem als erster südkoreanischen Act im Wembley Stadion auftreten durfte. Außerdem teilen V, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga und Jin Einblicke hinter die Kulissen und ganz persönliche Geschichten. Laut des Branchenmagazins „Variety“ wird der Streifen ab September zu sehen sein, aufgrund der Corona-Pandemie je nach Land aber verschiedene Start-Daten haben.

It will starts from Sept 10 in select regions and more on screen from Sept 24. Tickets are on sale from Aug 13.



Via: https://t.co/6fSjgZFnAT#ExaBFF #ExaARMY (@BTS_twt) — BTS Press⁷ (@BTSPressData) August 7, 2020

Die deutschen Fans können sich freuen: Sie sind unter den 70 Ländern, die „Break the Silence: The Movie“ bereits ab dem 10. September sehen können, in über 40 weiteren Regionen startet der Film dann am 24. September. Der Ticket-Verkauf geht am 13. August los.

BTS: Auch „Bring The Soul: The Movie“ zurück im Kino

Und wer nicht genug von den Boys bekommen kann: Ende August kommt auch ihr vorheriger Tour-Film „Bring the Soul: The Movie“, der im vergangenen Jahr sämtliche Rekorde gebrochen hatte, erneut weltweit für drei Nächte auf die große Leinwand. In seiner ersten Auflage wurden 2,55 Millionen Eintrittskarten verkauft und 24,3 Millionen Dollar an den Kinokassen in über 110 Ländern eingespielt. Und wie wir BTS und ihre ARMY kennen, wird das bei „Break the Silence: The Movie“ nicht anders sein!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!